Alanya’da Maymun Çiçeği Belirtisi Görülen 1 Kişi İzolasyona Alındı

Edinilen bilgiye göre; İngiliz vatandaşı olan ve ailesiyle birlikte Alanya’ya tatile gelen bir çocukta Maymun Çiçeği belirtileri görüldü. İngiliz uyruklu çocuk ilk önce özel bir hastaneye kaldırıldı. Buradan Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen çocuğa hastanede test yapıldı. Hastane yetkilileri test sonuçlarını Ankara’ya gönderirken çocukla temas eden kişilerde izolasyona alındı. Test sonuçlarının iki gün sonra çıkacağı belirtildi. Çocukla temasta bulunan kişilerinde izolasyona alındığını öğrenildi.