Ünlü Şarkıcı Klibini Alanya’da Çekti

Yapımcılığını Hayrettin Güneş'in üstlendiği, Grand Müzik etiketiyle yayınlanan şarkı dijital platformların yanı sıra sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Kısa süre içerisinde müzik listelerine giren ‘Unut Beni’ isimli şarkının klibi 15 kişilik bir ekiple Alanya'da bir otelde çekildi. Daha önce ‘Yara Bere’ isimli şarkının düetinde bir araya gelen Doğuş ve Sanaz Kalkhorani, yeni çalışmalarının gidişatından ve gösterilen ilgiden memnun olduklarını dile getirdi.