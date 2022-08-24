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Ünlü Şarkıcı Klibini Alanya’da Çekti
Doğuş, sözü ve müziği kendisine ait ‘Unut Beni’ isimli şarkısında İranlı şarkıcı Sanaz Kalkhorani ile bir araya geldi. Ünlü şarkıcı klibini Alanya’da çekti.
MAGAZİN 24.08.2022, 12:21 24.08.2022, 12:28 Mihriye Özkan
Yapımcılığını Hayrettin Güneş'in üstlendiği, Grand Müzik etiketiyle yayınlanan şarkı dijital platformların yanı sıra sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Kısa süre içerisinde müzik listelerine giren ‘Unut Beni’ isimli şarkının klibi 15 kişilik bir ekiple Alanya'da bir otelde çekildi. Daha önce ‘Yara Bere’ isimli şarkının düetinde bir araya gelen Doğuş ve Sanaz Kalkhorani, yeni çalışmalarının gidişatından ve gösterilen ilgiden memnun olduklarını dile getirdi.
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