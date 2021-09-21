Reynmen Alanya’ya geliyor! Sevenleri ile buluşacak

Düzenlediği konserlerle adından sıkça söz ettiren Illusion Event Hall, ünlü bir ismi daha ağırlayacak. Türkiye'nin yakından tanıdığı ünlü sanatçı Reynmen, 1 Ekim'de Alanyalı hayranları ile bir araya gelecek. Illusion Event Hall sahnesinde Alanyalı sevenleri ile ilk kez buluşacak olan Reynmen, dillere pelesenk olan şarkılarını hayranları ile birlikte söyleyecek.