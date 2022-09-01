Flaş HaberGömeç İstifa Etti…!
İrem Derici Alanya’da Sahne Aldı
Türk Pop Müziği’nin sevilen seslerinden İrem Derici bir güzellik merkezinin gecesinde sahne aldı.
MAGAZİN 01.09.2022, 12:05 Mihriye Özkan
Alanya’da bir güzellik merkezinin 1.yıl organizasyonu kalabalık bir katılımcı topluluğu eşliğinde Cook’s Club’ta gerçekleşti. Dj performansıyla başlayan gece Türk Pop Müziği’nin sevilen seslerinden İrem Derici’nin sahnesiyle devam etti. En güzel şarkılarını Alanyalılar için seslendiren İrem Derici güzelliğiyle gözlerin eşsiz sesiyle kulakların pasını sildi.
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