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Evlilik yolunda ilk adımı attılar

Hakan Akbayrak ve Gülçin Kazan çifti nişanlandılar. 

MAGAZİN 16.10.2021, 22:30 YEDİ GÜN HABER-2-
Evlilik yolunda ilk adımı attılar

Aile arasında yapılan nişan törenine genç çiftin yakın arkadaşları ve aileleri katıldılar. Çiftin nişan yüzüklerini ise Kurtsafir İnşaat’ın sahibi Kadir Kurt taktı. Yedigün haber ailesi olarak çiftimize mutluluklar dileriz.

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