Eda ve Yunus evliliğe ilk adımı attılar
MHP Alanya İlçe Teşkilatı Kızlarpınarı Mahalle Başkanı Ertuğrul Eren'in kızı Eda Eren ile Yunus Çoban nişanlanarak evliliğe ilk adımı attılar.
Eda Eren ile Yunus Çoban çiftinin evliliğe ilk adımı attıkları nişan merasimi Alanya Öğrenmenler Evinde şık bir törenle gerçekleşti. Eren ve Çoban ailelerinin yakın dost ve akrabağlarının katıldığı nişan merasimine MHP MYK Üyesi Hüseyin Yıldız, MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, Alanya Belediyesi Meclis Üyeleri, MHP Alanya İlçe Yöneticileri ve çok sayıda ülkücü genç çifti mutlu günlerinde yalnız bırakmadı. Genç çiftin nişan yüzüklerini MHP MYK Üyesi Hüseyin Yıldız ve MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan takarak, evliliğe ilk adımı atan Eda ve Yunus'a mutlulular dilediler.
Nişan merasimi ardından romantik bir parça eşliğinde ilk danslarını yapan genç çift daha sonra yakınlarıyla bol bol hatıra fotoğrafı çektirerek mutlu anlarını ölümsüzleştirdi.
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|4
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|6
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