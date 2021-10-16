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Bakan Çavuşoğlu'nun kızı evlendi

Bakan Çavuşoğlu'nun kızı dünya evine girdi. 

MAGAZİN 16.10.2021, 20:13 YEDİ GÜN HABER-2-
Bakan Çavuşoğlu'nun kızı evlendi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile eşi Hülya Çavuşoğlu’nun kızı Eylül İrem Çavuşoğlu, 17 Ekim 2020’de nişanlandığı Ak Parti eski milletvekili Ali Koyuncu’nun oğlu Sefa Koyuncu ile bugün dünya evine girdi.

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