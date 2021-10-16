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Bakan Çavuşoğlu'nun kızı evlendi
Bakan Çavuşoğlu'nun kızı dünya evine girdi.
MAGAZİN 16.10.2021, 20:13 YEDİ GÜN HABER-2-
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile eşi Hülya Çavuşoğlu’nun kızı Eylül İrem Çavuşoğlu, 17 Ekim 2020’de nişanlandığı Ak Parti eski milletvekili Ali Koyuncu’nun oğlu Sefa Koyuncu ile bugün dünya evine girdi.
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