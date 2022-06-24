Alanya'nın Yeni Markası: Ayris Cosmetics

Ayris Güzellik Merkezi sahibi Deniz Erdem Kalaycı, önemli bir başarıya imza attı. Ayris Cosmetics adı ile yeni markasını duyuran Kalaycı, yaklaşık 15 yıllık çalışma ve deneyimlerinin sonucu olarak Ayris Cosmetics Slimming Jel'i üretti. 15 yıllık hayali olan kendi kozmetik markasını kurduğu için çok mutlu olduğunu belirten Kalaycı, "15 yıllık hayalim olan kendi kozmetik markamı kurdum. Bunun haklı gururunu yaşıyorum. Vücut sıkılaştırıcı ve selülit giderici jelimiz çıktı. Slimming Jel çok kaliteli bir ürün. Kullananlardan çok olumlu ve güzel geri dönüşler aldık. Önümüzdeki günlerde serumlarımızı, dudak balsamlarımızı, kremlerimizi, güneş koruyucularımızı ve BB kremlerimizi üreteceğiz. Kademe kademe hepsini danışanlarımızın beğenisine sunacağız. Çok büyük bir heyecan içerisindeyiz. Yıllardır güzellik sektördeyim. Uluslararası birçok kaliteli marka ile iş yaptık. Çok şükür kendi markamız olan Ayris Cosmetics markasını kurduk. İnşallah en kısa sürede tüm sevdiklerimiz ve takipçilerimiz ile buluşturacağız" dedi.

SLİMMİNG JEL'İN FAYDALARI

Ayris Cosmetics Slimming Jel'in faydaları hakkında bilgi veren Kalaycı, "Slimming Jel harika bir lifting etkisi ve sıkılaşma sağlıyor. Özellikle hepimizin en büyük problemi olan diz ve dirseklerde, ileri bir yaşta oluşan kırışıklar için jelimiz çok etkili. Kırışıklıkları azaltıp yeni oluşacak kırışıklıkların oluşmasını uzunca bir süre engelliyor. Üretmiş olduğumuz jel sadece kadınlar değil, aynı zamanda erkekler de kullanabilir. Kilo alıp verme sonrası oluşan izler, sarkmış kol ve iç bacakta muazam bir toparlama sağlıyor. Ürünün sabah akşam düzenli bir şekilde kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Kendi üzerimde de denedim ve çok güzel sonuçlar aldım. Krem kullanıldıktan sonra spor ve yüzme yapılmasını tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.

SLİMMİNG JEL NASIL TEMİN EDİLİR?

Ayris Cosmetics Slimming Jel'in kısa süre içinde birçok ünlü online alışveriş sitesinde yerini alacağını belirten Kalaycı, "Ürünü kullanmak isteyenler ayriskozmetik ve www.ayrisstore.com online satış sitemizden ürünü temin edebilirler. İlerleyen günlerde diğer online satış sitlerinde de ürünümüz yerini alacak. Whatsapp üzerinden ve Ayris Güzellik Merkezi'nden de bizlere ulaşarak sipariş verebilirler" ifadelerini kullandı.