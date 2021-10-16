AK Partili ismin yeğeni Alanya'da evlendi

AK Parti Alanya Meclis Üyesi Ali Rıza Kayacı’nın da yeğeni olan damat Orhan Gazi Kayacı ve Rabia Çalışkanöztürk çiftini sevenleri bu mutlu gününde yalnız bırakmadı. Çiftin nikah şahitleri ise Meclis Üyesi Ali Rıza Kayacı ve Sinan Kayacı oldular.

