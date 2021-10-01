Varsak Kütüphanesi kapılarını açtı

İlçenin dört bir yanını kütüphanelerle donatan Kepez Belediyesi, 7. Kütüphaneyi Varsak bölgesine kazandırdı. Kepez Belediyesi’nin, Cumhuriyet’in 100. yılı için yatırım programına aldığı 16 kütüphane arasında yer alan Varsak Kütüphanesi, çocuk ve gençlerin destek eğitim kursları ve spor faaliyetleri ile buluşturulduğu Adnan Menderes Olimpik Yüzme Havuzu Tesisi’nde açıldı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, beraberindeki AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, Kemal Çelik ve AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar ile Varsak Kütüphanesi’nin açılış törenine tramvayla gitti. Tramvaya Yeşilırmak Durağından binen bürokratlar, yolcularla sohbet etti, istek ve talepleri dinledi. Tütüncü ve Antalya milletvekilleri yolcularla geçen güzel sohbet ortamının ardından, Varsak Kütüphanesi açılış törenine katıldı. AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, Kepez Kaymakamı Nusret Şahin, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve çok sayıda vatandaşın katılım gösterdiği açılış töreninde konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez’de heyecanın, enerjinin hiç bitmediğini, yeni eserler üretmenin coşkun bereketinin de hiç bitmediğini söyledi. Eserler yükseldikçe şehrin daha da güzelleşeceğini, gençlerin geleceğe daha güçlü bir biçimde yürüyeceğini belirten Başkan Tütüncü, “Gençlerimiz bu güzel şehirde bilim konuşacak, bilgiyle konuşacak, kitabı konuşacak, okuyacak çalışacak, onlar kendilerine güzel bir istikbal inşa edecek bu tesislerde…. Onlar çalışırken, bizde arkadaşlarımızla birlikte geceyi gündüzlere katarak nice güzel tesisleri Kepez’e kazandıracağız. “dedi.

TEKNOFEST’te bilim merkezleri dikkatleri topladı

Başkan Tütüncü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük bir önemle üzerinde durduğu TEKNOFEST’in tüm gençleri memnun ettiğini belirterek sözlerine devam eden Tütüncü, “TEKNOFEST’te en çok dikkat çekenin Bilim Merkezlerinin yapmış olduğu atölye çalışmaları ve uygulamalarıydı. Bu yıl Antalya Bilim Merkezi’de orada ilk kez temsil edildi. Ve bizim temsilcilerimizde orada son derece büyük bir ilgiyle karşılandılar. TEKNOFEST’in ziyaretçileri Antalya Bilim Merkezi’ni tanıdılar. Ne mutlu ki bize! İnşallah 6 Ekim’de bilim merkezimizin kapılarını atölye çalışmaları için gençlerimize açıyoruz. Çok önemli bilimsel çalışmalarla 11 Şubat’tan bu yana sadece belli öğrencilerimizin yapmış olduğu deneyimlemeleri bu sefer sadece Kepez’in değil, Antalya’nın bütün öğrencileri deneyimlemeye başlayacaklar. Bilim merkezi’nin resmi açılışını da önünüzdeki, günlerde bakanımızın katılacağı bir programla yapacağız.” diye konuştu.

Varsak hizmetlerle gelişti

Konuşmasında Kepez Belediyesi binasının yerinin eskiden Antalya’nın çöplüğü olarak tarif edildiğini de hatırlatan Tütüncü, “Orası Antalya çöplüğüydü. Bugün kütüphane açılışını yaptığımız Varsak’ta kimilerinin varsak mı, varsak mı dediği bir yerdi. Bugün burada spor tesisleri var, Antalya’nın ilk olimpik yüzme havuzu burada açıldı. Kurs merkezleri var, güzel güzel okullar yapıldı. Şimdi iktidarımızın okullar noktasında yeni müjdeleri olacak. Milletvekillerimize ve il başkanımıza çok teşekkürler ediyorum. Bizlere güzel müjdeler verdiler. Önümüzdeki günlerde Varsak’ın da gönlünü hoş edecek yeni müjdeler, resmi kaynaklardan da Varsak’a müjdelenmiş olacak. Sadece bunlar mı? Göreve geldiğimizde Varsak’ın 1 metre kare sıcak asfaltı yoktu. Hepsi sathi kaplama asfalttı. Şimdi 200 kilometreden fazla yeni yolu sadece Varsak’ta açtık. Şehir çıkışı olarak tanımladığımız Hamza Taş Bulvarı, devamında Kirişçiler yolu adeta bir büyükşehir projesi değil, bir kara yolları projesidir. Onu da bizim belediyemizin ekipleri yaptı. Hizmetleri saymakta bitiremiyoruz. Vekillerimiz, il başkanlarımız Antalya için çok mücadele ettik. Antalya’ya dev bir yatırım getiriyor, o da Antalya Şehir Hastanesi… Şehir hastanesi buraya gelirken bizde boş durmadık. Bizde Varsak’ı Masa Dağına bağladık. Oradaki hareketliliği de aynı şekilde Varsak’a getirdik. Varsak’ın batı mahalleleri de şimdi o bereketten nasibini alacak.” dedi.

Bize inananları mahcup etmedik

“Biz bize güvenenleri bugüne kadar hiç mahcup etmedik” diyerek sözlerine devam eden Başkan Tütüncü, “Zor zamanlardan geçtiğimiz olmuştur. Zor zamanlardan geçsek de, bize inanları, bize güvenenleri bugüne kadar biz hiç mahcup etmedik. Bizim milletvekillerimiz kendilerine güvenenleri hiç mahcup etmedi. Teşkilatlarımız etmedi, hükümetimiz etmedi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hiç mahcup etmedi.

Açılış törenine tramvayla geldik

Başkaları başka şeylerle uğraşa dursunlar. Biz bugün buraya tramvayla geldik. Buraya tramvay yapılacağını 7-8 yıl önce konuşsaydık, ‘Yok artık derlerdi’. Tramvay açılırken hemşerilerimizin burası Taksim mi? Varsak mı? dedikleri sevinçlerini hatırlıyorum. Buraya gelirken tramvayı 10 dakika bekledik. Biz yolları yaptık, tramvayı koyduk ama, tramvay’ın gelişi bile bazen bakıyorsunuz gecikebiliyor. Tramvay’ın gelişi gecikse bile hizmetleri buraya getirmekte, hükümetimiz olarak, milletvekilleri olarak, cumhurbaşkanımız olarak asla gecikmeyeceğiz, geciktirmeyeceğiz. Bize güvenenleri de asla mahcup etmeyeceğiz.

Kazanan Varsak olacak

7. Kütüphanemiz hayırlı olsun. İnşallah milyonlarca kitabı arkasında bırakmış, dininin ilk emri olan ‘Oku’yu en güzel şekilde anlamış olarak biz anılacağız. Buna da yürekten inanıyorum. Biz büyük bir heyecanla çalıştıkça kazanan Varsak olacak, bizim hemşerilerimiz olacak. Daha nice güzel eserlerle burada olacağız” ifadelerini kullandı.

Kütüphaneler medeniyet göstergesidir

Kepez Belediyesi’nin 7. kütüphane açılışında milletvekilleri adına AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın en büyük hayalinin Millet Kütüphanesi olduğunu hatırlatan Milletvekili Çelik, “AK Parti milletvekilleri olarak bütün kütüphane açılışlarına katılmaya çalışıyoruz. Çünkü bu medeniyetin bir göstergesidir. Gelişmişlik göstergesi bu kütüphanelerdir. Çocuklarımız buraya ne kadar çok ilgi gösterirse o kadar gelişir. Bu kütüphanede çocuklarımızı üniversiteye hazırlayan kurslarda var. Başkanımızı tebrik ediyorum. Hakan başkan başarının öbür adı. Hakan Başkan başarı, başarı Hakan başkan... Gerçekten başarıyla özleşmiş ve Kepez’e inanılmaz hizmetler ediyor. Alt yapı hizmetlerinden öte, bilim ve teknolojiye yönelik hizmetler var. Kepez artık Kepez değil. Kepez yaşanacak bir yer artık. Yeni Kepez’imiz inşallah yeni medeniyet projeleri üretmeye devam edecektir. “ dedi.

Varsak kütüphanesi Kepez’in 7. kütüphanesi

Konuşmaların ardından kurdele kesimi ile Kepez Belediyesi’nin 7. Kütüphanesi, Varsak Kütüphanesi’nin kapıları kitapseverlere açıldı. Ev sahibi Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve beraberindeki heyet kütüphaneyi gezdi, raflardaki kitapları inceledi, açılışa katılan çocuklarla da sohbet etti.