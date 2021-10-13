Tütüncü: Antalya Bilim Merkezi’ni ilmek ilmek dokuduk

Antalya İş İnsanları Derneği (ANTİAD) yönetiminin geleneksel olarak gerçekleştirdiği ‘ANTİAD Buluşturuyor’ etkinliğinin bu ayki konuğu Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü oldu. ANTİAD Başkanı Ferhat Yıldız ve dernek üyelerinin katıldığı aylık buluşmada konuşan Başkan Tütüncü, eğitime ve bilime yönelik ilçesine kazandırdığı eserleri anlattı. ANTİAD’ın Antalya’da sevgiyi büyüten, dostluğu büyüten, kardeşliği de birleştiren bir odak haline geldiğini vurgulayan Başkan Tütüncü, “ANTİAD’ın pandemi döneminde yaptığı yararlılıklar, Manavgat yangınında üstlendiği sosyal sorumluluklar son derece anlamlı bir destekti. Hepiniz içinde ANTİAD bu çalışmalarıyla gurur vesilesi oluyor. Sizler bu güzel kurumun üyeleri olmaktan, bizlerde şehir olarak sizlerle iftihar ediyoruz.” diye konuştu.

Şehre değer kazandıracak yatırımlar

Modern dünyada belediyeciliğin daha farklı tanımladığına değinen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Belediyecilik insanının huzur ve mutluluğunu temin etmeye yönelik, insanı mutlu etmeyle anlam kazanan olgu haline geldi. Bu bakımdan biz bütün belediyecilik kavramlarını elbette ki yapıyoruz. Elbette ki şehre değer kazandıracak yatırımları ortaya koyuyoruz. Biz gelecek neslin inşası için çok önemli pozisyon üstlendiğimizi de ifade etmek isteriz. Özellikle 3. Dönemimize damgasını vuran insanın huzur ve mutluluğuna gelecek inşasına yönelik çalışmalar. “dedi.

Gençlerimiz bilim ve bilgi konuşsun

Bu noktada güzel haberler paylaşmak istediğini de belirten Başkan Tütüncü, “Ben istiyorum ki, bizim şehrimizin gençleri bilim konuşsunlar, bizim şehrimizin gençleri bilgiyle konuşsun, tasarım konuşsun, kültür sanat konuşsun, sporun kardeşlik ikliminde buluşsunlar. Sanatın dostluk ikliminde bir araya gelsinler. Bunların özelinde çok nitelikli çalışmalar yapıyoruz. İftihar vesilemiz. Bunu büyük bir keyifle ifade ediyorum. Altı yıldır ilmek ilmek dokuduğumuz önemli bir tesisimiz var, Antalya Bilim Merkezi. Türkiye’de 8 tane bilim merkezi var. Hem metrekareleri, hem sergi, hem de atölye renkliliği bakımından TÜBİTAK Başkanının ifadesiyle sizlere ifade etmek isterim; En büyük, en renkli bilim merkezi… Bunu yapmakta biz nasip oldu. Antalya uzun yıllar bu ihtiyacın gereksinimi içerisindeydi. Çok geniş bir kitle bu eksikliğin farkında değildi. Antalya Bilim Merkezi, 11 Şubat itibariyle deneme eğitimlerine başlamıştı. Geçtiğimiz hafta içinde de eğitimlerine ciddi bir şekilde başladı. Okul öncesinden üniversiteye, yetişkinlere kadar çok çeşitli kitlelere bilimin güzelliklerini anlatacak, ilişkileri güçlendirecek. Önümüzdeki süreçte gençleri bilimsel aktivitelere motive etmekle birlikte, icat çıkaracak gençlerinde önünü açacak, onlara çok çeşitli imkanlar sağlayacak değişik kampanyaları bilim merkezinde sürdüreceğiz. Bizim gençlerimiz bilimle daha çok haşır neşir olacak. “diye konuştu.

Cumhuriyet’in 100.Yılına 16 kütüphane

Okumanın önemine değinen ve bu noktada önemli çalışmaları bu dönemde hayata geçirdiklerini ve geçirmeye de devam edeceklerini belirten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “29 Ekim 2023’e kadar yani Cumhuriyetin 100. yılına kadar 16 kütüphane kazandırma projemiz heyecanla, azimle gayretle devam ediyor. Bugüne kadar 7 kütüphane açtık, 8’inci kütüphanemizi de Cuma günü açıyoruz. Büyük bir iftiharla ifade ediyorum. Dokuma yerleşkesi içine yaptığımız Cemil Meriç Kütüphanesi bismillah deyip kapılarını açtığı zaman 100 bin kitabı olan ve şehrin en zengin kütüphanesi. Bunu birlikte, beraber, şehirle birlikte yaptık. Bilinen en büyük kitap bağış kampanyasını düzenledik. 70 binden fazla kitap bağışlandı. Antalya Bilim Üniversitesi bu noktada çok büyük katkılar verdi. Rektör hocama da çok teşekkür ederim. “dedi.

Türkiye’nin en büyük kütüphanesi

Gülveren kentsel dönüşüm projesi içinde, hemen Akdeniz Üniversitesi’nin karşısında, 80 bin öğrenciye ev sahipliği yapan yerleşkeye komşu alana bu sefer Türkiye’nin en büyük kütüphanelerinden birini yapacaklarına değinen Tütüncü, “1 milyon kitap kapasiteli muhteşem bir kütüphane… 6 bin 500 metre kare kapalı alana sahip. Aynı anda 2 bin kişinin ders çalışıp, kitap okuyabileceği muhteşem bir kütüphane yapıyoruz. Buranın açılışını da 29 Ekim 2023’de yapacağız. Şehir adına ülkeye bıraktığımız en güzel eserlerden birisi olacak. “dedi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’ye konuşmaların ardından derneğin flaması takdim edildi.