Tanrıseven Giresun’da Alanya Muzu dağıttı
Alanya’nın Eski Kaymakamı, Giresun Vali Yardımcısı Dr. Hasan Tanrıseven, valilik çalışanlarına Alanya Muzu ikram ettİ
KÜLTÜR - SANAT 30.09.2021, 17:22 YEDİ GÜN HABER
Alanya’dan gönderilen muzu Giresun Valiliği personeline ikram eden Tanrıseven, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dostlarımız Alanya’dan muz göndermiş. Valilikteki çalışma arkadaşlarımıza, Alanya Muzu ikram ettik. Giresun’da Alanya rüzgârı esti. Personelimize ‘Yerli muzu tercih edin’ tavsiyesinde bulunmayı da ihmal etmedik." ifadelerini kullandı.
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