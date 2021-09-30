Tanrıseven Giresun’da Alanya Muzu dağıttı

Alanya’dan gönderilen muzu Giresun Valiliği personeline ikram eden Tanrıseven, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dostlarımız Alanya’dan muz göndermiş. Valilikteki çalışma arkadaşlarımıza, Alanya Muzu ikram ettik. Giresun’da Alanya rüzgârı esti. Personelimize ‘Yerli muzu tercih edin’ tavsiyesinde bulunmayı da ihmal etmedik." ifadelerini kullandı.