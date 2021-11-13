Öğrenciler kahramanları canlandırdılar 

Öğrenciler proje kapsamında gerçek ve hayal ürünü kahramanların kıyafetlerini giyerek, okudukları kitapların tanıtımını yaptılar.

Öğrenciler Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ile Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz'ı makamlarında ziyaret ederek kahramanlar hakkında bilgi verdiler. Öğrencilerle bire bir yakından ilgilenen Başkan Yücel, öğrencilerin rollerini üstlendikleri kahramanlarla ilgili sorular yöneltti. Öğrencilere kitap hediye eden Yücel, çocuklara bol bol kitap okumalarını tavsiye etti.

Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz ise kitap okumanın önemine değinerek, “Biz masalları dinleyerek büyüdük. Masallarımız nesilden nesile aktarılmalıdır. “dedi.

Kılıçarslanlı öğrenciler daha sonra beraberinde getirdikleri kitapları, Alanya sokaklarında gördükleri çocuklara hediye ettiler. Son olarak öğrenciler Alanya Kültür Merkezi'nde öğretmenleri tarafından anlatılan masalları dinleyerek mutlu bir şekilde evlerine döndüler.