Kızılay ve ALTSO işbirliği ile çocuk tiyatrosu

Tiyatro gösteriminin sonunda konuşan Türk Kızılay Alanya Şubesi Başkanı Dr Mehmet Dikici ve ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, öğrencilere ve ailelerine sevgiler sunarak, topluma yararlı olmanın ve Kızılay'ın önemini anlattılar. Alanya'daki tüm öğrencilere bu oyunu izletene kadar devam etmeye niyetli olduklarını belirttiler. Başkan Mehmet Dikici, ALTSO Başkanı Mehmet Şahin'e, Kızılay'a destekleri sebebiyle teşekkür ederek plaket verdi. Aileler ve çocuklar keyifle izledikleri tiyatronun çok faydalı olduğunu söyleyerek teşekkür ettiler.