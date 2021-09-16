Kepez’e 5. kütüphane

Kepez Belediyesinin, Gaziler Mahallesi’ndeki sosyal tesisi Osman Gazi Semt Konağı’nda oluşturduğu kütüphane törenle hizmete açıldı.

Semt kütüphanesi şeklinde tasarlanan Osman Gazi Kütüphanesi, 5 bin kitap kapasitesi, 108 kişilik çalışma salonuyla hizmet verecek.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, törende yaptığı konuşmada Kepez’e, 16 kütüphane yapma sözü verdiğini hatırlattı.

Kepez’e 16 kütüphane, milyonlarca kitap

Bu sözünün bir seçim vaadi olmadığının altını çizen Başkan Hakan Tütüncü, “Bu söz, daha sonra ortaya koyduğumuz bir hedefti. 16 farklı kütüphanenin 2 tanesi bu kütüphanelerin amiral gemisi olacak. Diğer 14 kütüphanemiz semt kütüphaneleri olarak hizmet verecek. Osman Gazi Kütüphanesi de semt kütüphanelerinden biri olacak.

Allah izin verirse 2023'ün sonuna geldiğimizde Kepez'in 16 kütüphanesi ve bu kütüphanelerin envanterine kayıtlı milyonlarca kitabı olacak. Türkiye'nin en büyük kütüphanelerinden birini bu güzel şehri armağan etmeye hazırlanıyoruz. Gülveren Kütüphanesi, 1 milyondan fazla kitap kapasitesiyle önümüzdeki yıl şehre merhaba diyecek.”

“Kepez’e okumayla anılan bir dönem bırakıyoruz”

Başkan Tütüncü, kütüphane yapmalarının nedenini de şu şekilde açıkladı: “Akıp geçen hayatın içerisinde geriye bıraktıklarınızla anılıyorsunuz. Ya da Cenabı Allah'ın size nasip ettiği fırsatları, imkânları hangi amaca matuf olarak kullanıyorsanız o şekilde anılıyorsunuz. Biz de bu kütüphanelerle Kepez’e okumayla, öğrenmeyle anılan bir dönemi yaşatalım istiyoruz.”

Allah’ın ilk emri Oku!

Allah'ın, Kur'ân'da insanoğluna ilk emrinin 'İkra' Oku, olduğunu anımsatan Başkan Tütüncü, sözlerini şöyle sürdürdü: “Cenabı Allah, sevgili Peygamberimize (SAV) Nur Dağı Hira Mağarası'nda gönderdiği ilk ayet 'İkra' 'Oku’dur. Rabbimiz, Peygamber Efendimize, hadi kalk, iki rekât namaz kıl, diyebilirdi. Oruç tut, diyebilirdi. Ya da Kâbe’yi tavaf et diyebilirdi Bunların hiçbirini demedi. Cenabı Allah’ın ilk buyruğu ‘Oku’dur. İnancımca, Cenabı Allah’ın, kabirde ilk sorusu okudun mu, olacak. Okumak aydınlanmak demektir. Bir toplum eğer karanlıklar içerisinde kalırsa, aydınlamazsa medeniyet bulamaz, huzuru da bulamaz ve mutluluğu da bulamaz. Eğer okumaz ise Rabbini de bulamaz.”

16 kütüphanenin hikâyesi

Tütüncü, 16 kütüphane fikri nereden çıktı, sorusuna da şu cevabı verdi: “Cemil Meriç Kütüphanesi’nde, beni çok hislendiren bir hadise yaşadım. Kütüphaneyi açtık. Bazı arkadaşlar, bu kütüphaneye gelen olmaz şeklinde yorumlar yaptılar. Ama biz, Cemil Meriç Kütüphanesi’nin iş yapan, topluma fayda sağlayan bir kütüphane olacağına inandık ve yolumuza devam ettik. Cemil Meriç Kütüphanesi, 100 binden fazla kitapla şu an şehrin en zengin kütüphanesi. Açılıştan sonra kütüphaneyi ziyaretimde sınavlarına hazırlanan bir delikanlı yanıma geldi. Bana, başkanım, bu kütüphanede her gün güzel, güzel ders çalışıyorum. Keşke, bu kütüphaneyi 1 yıl önce açsaydınız, ben de dersimi çalışıp, sınavlarımda daha başarılı olsaydım, dedi. Çocukla sohbet ettiğimde evinde kendisinin ders çalışmaya uygun bir ortamının olmadığını anladım. Bu hadise beni çok hislendirdi. Kütüphaneler, sadece kitap okunan bir yer değil. Kütüphaneler, aynı zamanda ders çalışılan yerlerdir. Kepez’de kalabalık nüfuslu aileler var. Kepezli çocuklar, kütüphaneler ile sıcacık bir ortamda ders çalışma imkânına sahip olsunlar istedik. İşte sebeple kütüphanelerimiz haftanın 7 günü sabah saat 10.00'da akşam saat 22.00’ye'a kadar açık olacak. Kütüphanemizde binlerce kitap var. Sevgili yavrularımız, burada kitapla tanışsınlar, okumanın mutluluğunu yaşasınlar istiyorum.”

“Mektubun gereğini yaptık”

Habibler İlkokulu 4. Sınıf öğrencilerin kendisine bir mektup yazarak, mahallelerine kütüphane yapılmasını istediğini hatırlatan Başkan Hakan Tütüncü, “O mektubun gereğini yaptık. Habipler Okulumuzda okuyan öğrencilerimiz de burada kitaba kavuşacaklar. Metin Çiviler Anadolu Lisesi öğrencilerimiz de bu kütüphanemizde üniversite sınavına en güzel ortamda çalışabilecekler.” dedi.

Tütüncü, atalarının izinde gidiyor

Endülüs Emevî Devleti’nin başşehir Kurtuba'da, 13. yüzyılda, matbaanın olmadığı dönemde 600 kütüphane kurduğunu, bu kütüphanelerde 3 milyon adet el yazması kitabın bulunduğunu aktaran Başkan Tütüncü, “Kütüphanelerimizin gençliğe ve gelece çok büyük katkılar sunacağını düşünüyoruz. İşte o sebepten dolayıdır ki, Eylül ayında tam 3 yeni kütüphane açıyoruz. Bugün Gazi Mahallesi’ndeyiz. 21 Eylül Teomanpaşa Mahallesi’nde, 30 Eylül’de Varsak bölgesindeki kütüphanelerimizi açacağız. Böylelikle hem Rabbimizin ilk emrine sıkı sıkıya uymuş olacağız hem de güzel bir gelecek inşasına katkıda bulunacağız. 13. asırda 600 kütüphane 3 milyon kitaptan bahsediyoruz. Biz de kendi imkânlarımız de 16 yeni kütüphanede milyonlarca kitabı geriye bıraktığımızda çok büyük bir iş yapmış olacağız.” diyerek, konuşmasını tamamladı.

Başkan Tütüncü, diğer davetlilerle yapılan duanın ardından kurdeleyi keserek, kütüphaneyi hizmete açtı.

Tütüncü, daha sonra misafirleriyle Osman Gazi Kütüphanesi’ni gezdi.

Açılış törenine Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüdai Vural, Ak Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar, Kepez Muhtarlar Dernek Başkanı Feyzullah Büyükkeleş, meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Osman Gazi Semt Konağı’nda kütüphane ile beraber ilk kademe öğrencilerine yönelik Türkçe, matematik, fen bilgisi, İngilizce derslerinde destekleme kursu da veriliyor.