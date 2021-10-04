Kepez’de en güzel sabahlar müzikle başlar

Sanata ve sanatçıya büyük önem veren Kepez Belediyesi, haftanın ilk mesai günün de çalışanlarına ve belediyeye gelen vatandaşlara muhteşem bir müzik ziyafeti sundu. Belediye personelinin haftanın ilk iş gününe yüksek motivasyonla başlaması, vatandaşların daha hoş karşılanması amacıyla, Türkiye Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonu’nun(MÜZSAN) müzisyenleri tarafından mini konser verildi. Belediye hizmet binasının ana girişinde, orkestradan yükselen müzik sesiyle karşılanan personel ve vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemediler. Kimileri cep telefonları ile anı ölümsüzleştirmek isterken, kimileride flüt, çello, gitar ve kemandan çıkan muhteşem seslerin buluşmasına nağmelerle eşlik etti. Belediye personeli, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün jesti karşısında çok mutlu olduklarını dile getirerek, “Kültür ve sanata çok önem veren, her şeyden önce personelini önemseyen başkanımıza çok çok teşekkür ederiz” dediler. Kepez Belediyesi, çalışanlarının haftaya yüksek motivasyonla başlamasını sağlamak, vatandaşları daha hoş karşılamak amacıyla müzikle iletişim yollarını açmayı hedeflediği müzik ziyafeti her haftanın ilk iş gününde devam edecek.