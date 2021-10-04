Kepez’de en güzel sabahlar müzikle başlar
Kepez Belediye personeli haftanın ilk mesai gününe muhteşem bir müzik ziyafetiyle başladı. Türkiye Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonu’nun (MÜZSAN) müzisyenleri, belediye personeli ve belediyeye gelen vatandaşları mini konserle karşıladı.
Sanata ve sanatçıya büyük önem veren Kepez Belediyesi, haftanın ilk mesai günün de çalışanlarına ve belediyeye gelen vatandaşlara muhteşem bir müzik ziyafeti sundu. Belediye personelinin haftanın ilk iş gününe yüksek motivasyonla başlaması, vatandaşların daha hoş karşılanması amacıyla, Türkiye Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonu’nun(MÜZSAN) müzisyenleri tarafından mini konser verildi. Belediye hizmet binasının ana girişinde, orkestradan yükselen müzik sesiyle karşılanan personel ve vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemediler. Kimileri cep telefonları ile anı ölümsüzleştirmek isterken, kimileride flüt, çello, gitar ve kemandan çıkan muhteşem seslerin buluşmasına nağmelerle eşlik etti. Belediye personeli, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün jesti karşısında çok mutlu olduklarını dile getirerek, “Kültür ve sanata çok önem veren, her şeyden önce personelini önemseyen başkanımıza çok çok teşekkür ederiz” dediler. Kepez Belediyesi, çalışanlarının haftaya yüksek motivasyonla başlamasını sağlamak, vatandaşları daha hoş karşılamak amacıyla müzikle iletişim yollarını açmayı hedeflediği müzik ziyafeti her haftanın ilk iş gününde devam edecek.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|8
|19
|2. Trabzonspor
|8
|18
|3. Beşiktaş
|8
|17
|4. Hatayspor
|8
|16
|5. Altay
|8
|15
|6. Konyaspor
|8
|14
|7. Karagümrük
|8
|14
|8. Galatasaray
|8
|14
|9. Alanyaspor
|8
|14
|10. Adana Demirspor
|8
|12
|11. Kayserispor
|8
|11
|12. Gaziantep FK
|8
|11
|13. Sivasspor
|8
|9
|14. Antalyaspor
|8
|8
|15. Başakşehir
|8
|6
|16. Kasımpaşa
|8
|6
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|8
|6
|18. Göztepe
|8
|5
|19. Giresunspor
|8
|5
|20. Rizespor
|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|8
|20
|2. Ankaragücü
|8
|18
|3. Eyüpspor
|8
|16
|4. Bandırmaspor
|8
|15
|5. Erzurumspor
|8
|15
|6. Tuzlaspor
|7
|14
|7. Kocaelispor
|7
|13
|8. Samsunspor
|7
|11
|9. Gençlerbirliği
|8
|11
|10. Altınordu
|8
|10
|11. Manisa FK
|8
|9
|12. Boluspor
|7
|8
|13. Menemenspor
|8
|8
|14. İstanbulspor
|7
|7
|15. Denizlispor
|8
|7
|16. Adanaspor
|8
|6
|17. Balıkesirspor
|7
|6
|18. Bursaspor
|7
|5
|19. Ankara Keçiörengücü
|7
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|7
|16
|2. Liverpool
|7
|15
|3. Man City
|7
|14
|4. M. United
|7
|14
|5. Everton
|7
|14
|6. Brighton
|7
|14
|7. Brentford
|7
|12
|8. Tottenham
|7
|12
|9. West Ham
|7
|11
|10. Aston Villa
|7
|10
|11. Arsenal
|7
|10
|12. Wolverhampton
|7
|9
|13. Leicester City
|7
|8
|14. Crystal Palace
|7
|7
|15. Watford
|7
|7
|16. Leeds United
|7
|6
|17. Southampton
|7
|4
|18. Burnley
|7
|3
|19. Newcastle
|7
|3
|20. Norwich City
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|17
|2. Atletico Madrid
|8
|17
|3. Real Sociedad
|8
|17
|4. Sevilla
|7
|14
|5. Osasuna
|8
|14
|6. Rayo Vallecano
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|13
|8. Valencia
|8
|12
|9. Barcelona
|7
|12
|10. Real Betis
|8
|12
|11. Villarreal
|7
|11
|12. Mallorca
|8
|11
|13. Espanyol
|8
|9
|14. Elche
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|7
|16. Cádiz
|8
|7
|17. Granada
|8
|6
|18. Levante
|8
|4
|19. Deportivo Alaves
|7
|3
|20. Getafe
|8
|1