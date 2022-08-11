Karantina Aşkları Büyük İlgi Gördü

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) tarafından 2019 yılında kurulan ALTSO Tiyatro Kulübü, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nde ilk perdesini açmıştı. Bugüne kadar gösterimlerini ALTSO Konferans Salonu'nda yapan ALTSO Tiyatro Kulübü, yoğun ilgi gören "Yatağımda Ceset Var" adlı oyunu sonrasında dün Alanya Açıkhava Tiyatrosu'nda Karantina Aşkları adlı oyunuyla yeniden tiyatro severlerle buluştu. Ücretsiz olarak düzenlenen tiyatro oyununda Alanya Açıkhava Tiyatrosu tarihi günlerinden birini yaşadı. Binlerce izleyicinin akın ettiği oyunda renkli bir komedi gösterisi sahnelendi. Renkli oyunu çok sayıda izleyicinin yanı sıra ALTSO Başkanı Mehmet Şahin de ilgiyle izledi.