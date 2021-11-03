Kafkas Tebeşir Dairesi Adanalı sanat severlerle buluştu

Alanya Belediye Tiyatrosu, Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından düzenlenen 6. Şehir Tiyatroları Festivali’ne katıldı. 18 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında düzenlenen festivalde, ABT geçtiğimiz sezonun yeni oyunu Kafkas Tebeşir Dairesi’ni sahneledi. 30 Ekim Cumartesi günü sahne alan ABT, 550 kişilik solonu dolduran izleyiciden büyük beğeni aldı ve ayakta alkışlandı.



“5 DALDA ÖDÜL ALAN OYUNUMUZ ADANA SEYİRCİSİNDEN DE BÜYÜK ALKIŞ ALDI”

Turneye oyuncularla birlikte katılan Alanya Belediye Tiyatro Müdürü Hüseyin Çinal, “Bu turneye her yıl davet ediliyoruz. Geçen yıl pandemiden dolayı katılamamıştık. 12 şehir tiyatrosu arasında yer almak bizleri onurlandırdı. Oyuncularımızın performansı ve oyunumuz Adana seyircisi tarafından da çok beğenildi. Bu oyun, geçtiğimiz sezonun ilk oyunu ve 5 dalda ödül almıştı. Oyunu seyircilerle birlikte izleyen Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Önder Özen bize teşekkür ederek plaket takdim etti.

Oyunumuzu ayrıca Altın Koza Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü İsmail Timuçin’in de izledi. Sayın Timuçin, Kafkas Tebeşir Dairesi’nin festivalde izledikleri en iyi oyunlardan biri olduğunu ve çok duygulandıklarını söyledi. Yıllarca bu meslekte hem oyuncu hem idareci olarak görev yaptıklarını ve böylesi güzel oyunları izlemekten de sanat adına çok keyif aldıklarını belirttiler. Ben de ABT Tiyatro Müdürü olarak Alanya Belediye Başkanımız Sayın Adem Murat Yücel’e, sanata ve bizlere verdikleri destekten dolayı tüm sanatseverler adına teşekkür ediyorum” dedi.



“Kafkas Tebeşir Dairesi”, Alman tiyatro yazarı ve epik tiyatronun kurucusu Bertolt Brecht'in 1944 yılında kaleme aldığı, iyilik, dürüstlük, özveri, adalet gibi evrensel insanlık değerlerini, emek- mülkiyet ilişkisini sorgulayan - sorgulatan çarpıcı bir başyapıt.

Oyunda Vedat Akbulut, Mustafa Erman Doğan, Nejat Koper, ABT Sanat Yönetmeni Fırat Onur Deniz, Nilay Kara, Emir Burak Kaya, Esra Tığlı Kutertan, Murat Demir Tetik ve Birke Muratal Doğan görev alıyor.