“Herkesin gelip görmesi gereken bir yer”

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı'na bağlı Manavgat'ın Evrenseki Mahallesi'nde bulunan Özel Yörük Müzesi ziyaretçilerini kabul etmeye devam ediyor. Antalya’da turizmin 12 aya yayılması, turizmin çeşitlendirilmesine katkı sağlaması ve Yörük kültürün dünyaya tanıtılması amacıyla 4 bin metrekare alan üzerine kurulu Özel Yörük Müzesi, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

YÖRÜK KÜLTÜRÜ TANITILIYOR

2 kapalı sergi galerisi, açık hava sergi alanı, 3 Yörük çadırı, 1 eser deposu, konferans salonu, atölye ve engelli vatandaşların kullanımına uygun alanların bulunduğu Yörük Müzesi’nde ziyaretçilere Yörük kültürü tanıtılıyor. Türk toplumunun önemli yapı taşı olan Yörüklerin yaşantıları, yayla, güz ve kışmevsimlerdeki yaşantılarının anlatıldığı müzede, hayvancılık ve tarımla geçimlerini nasıl sağladıkları çeşitli kreasyonlarla sergileniyor. Yörük kültürünün gelecek kuşaklara aktarılması ve turizmin çeşitlendirilmesi amaçlanan Yörük Müzesi’ne gelen yerli ve yabancı konuklar bol bol fotoğraf çektirerek, Yörük kültürünü inceliyor.

BÜYÜKŞEHİR MÜZELERİ ÜCRETSİZ

Başkan Muhittin Böcek’in büyük önem verdiği Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki müzeler geçtiğimiz yıl tüm halkın ziyaret edebilmesi amacıyla ücretsiz yapıldı. Yörük Müzesi açıldığı günden itibaren yaklaşık 52 bin misafir ağırladı. Müzede Başkan Böcek’in talimatıyla Yörük çadırlarının bakımları yapıldı. Müzeyi güncel tutmak amacıyla yeni temalar hazırlanarak, çeşitli kreasyonlarla yerli ve yabancı konukların ziyaretini artırmak amaçlanıyor.