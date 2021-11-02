Gülben Ergen Alanya’ya Geliyor!

Kutlamalar, 5 Kasım Cuma günü Cuma namazında fetih suresinin okunması ve hutbesinin verilmesi ile başlayacak. Cumartesi günü ise toplu açılış töreni düzenlenecek. Üst düzey protokol üyelerinin ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşecek programda Sandık Emini Kayhanlar Evi’nde Herbaryum, Mutfak Kültür Evi, Bedesten, Demirtaş-Sedre Av Köşkü gibi restore edilen yapılar hizmete açılacak.

Açılış programında günün anlam ve önemine ilişkin olarak “Selçuklu’dan günümüze” adlı sahne gösterileri de sunulacak.

800. YIL KUTLAMALARINA MUHTEŞEM FİNAL

Açılış etkinlikleri yine aynı gün Alanya Belediye Sarayı arkasında saat 21.00’da düzenlenecek Gülben Ergen konseri ile son bulacak. Ünlü sanatçı sevilen şarkılarını Alanya’nın 800. Fetih yılı kutlamaları kapsamında Alanyalılar için seslendirecek.