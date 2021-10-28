Geleneksel Cumhuriyet Sergisi açıldı

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından bu yıl 19. Geleneksel Cumhuriyet Sergisi düzenlendi. Muratpaşa Belediyesi ev sahipliğinde Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde gerçekleşen serginin açılışına Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan ve protokol üyeleri katıldı. “Cumhuriyet Özgürlük Demek” temasıyla ulusal jürili olarak düzenlenen 19. Geleneksel Cumhuriyet Sergisi’nde 56 sanatçı eserleriyle yer aldı. Sergi açılışına Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan’ın yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Gülbin Arıcı, Prof. Dr. Cengiz Toker, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Arslan, Muratpaşa Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin Sarı, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sibel Paşaoğlu Yöndem, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Semih Büyükkol, Dr. Öğr. Üyesi Bekir Kirişcan, akademisyenler ve sanatseverler katıldı.

GÜÇLÜ CUMHURİYET, GÜÇLÜ TÜRKİYE VE İNSANLAR DEMEK

Muratpaşa Belediyesi’ne yaptığı ev sahipliği için teşekkür eden Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Sergimiz bu sene Cumhuriyet Özgürlük Demek temasıyla düzenleniyor. Cumhuriyeti sanattan ve bilimden ayrı olarak düşünemiyorum. Biz yaptığımız işleri iyi bir şekilde yaparsak cumhuriyete her zaman hizmet etmiş oluruz. Güçlü cumhuriyet, güçlü Türkiye ve insanlar demek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı önemli zaferler sonucunda ülkemize kazandırılan büyük bir bayramdır. Kurtuluş Savaşı ile ilgili okuduğum kitaplarda Mustafa Kemal Atatürk’ün ve silah arkadaşlarının verdiği savaşı gördükçe, yaşananlara hala hayret ediyorum. Verilen büyük Kurtuluş Savaşı’nın ne kadar büyük bir zafer olduğunu yıllar geçtikçe daha iyi anlıyoruz. Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın ilan edilmesinde emeği olan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yad ediyorum.” dedi. Rektör Özkan, sergide emeği geçen Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyelerine ve sanatçılara da teşekkür ederek katılımcılarla sergiyi birlikte gezdi. Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sibel Paşaoğlu Yöndem de 19. Geleneksel Cumhuriyet Sergisi’nde 56 sanatçının eserleriyle yer aldığını ve serginin ilk defa üniversite dışında gerçekleştiğini belirterek ev sahipliği yapan Muratpaşa Belediyesi’ne teşekkür etti. Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde yer alan sergi 26 Kasım’a kadar her yaştan sanatseverin ziyaretine açık olacak.