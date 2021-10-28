banner12

banner18

Son Dakika

Geleneksel Cumhuriyet Sergisi açıldı

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından bu yıl 19’uncusu düzenlenen Geleneksel Cumhuriyet Sergisi, Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan’ın katılımıyla Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde açıldı.

KÜLTÜR - SANAT 28.10.2021, 10:58 Meliha Yılmaz
Geleneksel Cumhuriyet Sergisi açıldı

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından bu yıl 19. Geleneksel Cumhuriyet Sergisi düzenlendi. Muratpaşa Belediyesi ev sahipliğinde Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde gerçekleşen serginin açılışına Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan ve protokol üyeleri katıldı. “Cumhuriyet Özgürlük Demek” temasıyla ulusal jürili olarak düzenlenen 19. Geleneksel Cumhuriyet Sergisi’nde 56 sanatçı eserleriyle yer aldı. Sergi açılışına Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan’ın yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Gülbin Arıcı, Prof. Dr. Cengiz Toker, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Arslan, Muratpaşa Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin Sarı, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sibel Paşaoğlu Yöndem, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Semih Büyükkol, Dr. Öğr. Üyesi Bekir Kirişcan, akademisyenler ve sanatseverler katıldı.

GÜÇLÜ CUMHURİYET, GÜÇLÜ TÜRKİYE VE İNSANLAR DEMEK

Muratpaşa Belediyesi’ne yaptığı ev sahipliği için teşekkür eden Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Sergimiz bu sene Cumhuriyet Özgürlük Demek temasıyla düzenleniyor. Cumhuriyeti sanattan ve bilimden ayrı olarak düşünemiyorum. Biz yaptığımız işleri iyi bir şekilde yaparsak cumhuriyete her zaman hizmet etmiş oluruz. Güçlü cumhuriyet, güçlü Türkiye ve insanlar demek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı önemli zaferler sonucunda ülkemize kazandırılan büyük bir bayramdır. Kurtuluş Savaşı ile ilgili okuduğum kitaplarda Mustafa Kemal Atatürk’ün ve silah arkadaşlarının verdiği savaşı gördükçe, yaşananlara hala hayret ediyorum. Verilen büyük Kurtuluş Savaşı’nın ne kadar büyük bir zafer olduğunu yıllar geçtikçe daha iyi anlıyoruz. Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın ilan edilmesinde emeği olan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yad ediyorum.” dedi. Rektör Özkan, sergide emeği geçen Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyelerine ve sanatçılara da teşekkür ederek katılımcılarla sergiyi birlikte gezdi. Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sibel Paşaoğlu Yöndem de 19. Geleneksel Cumhuriyet Sergisi’nde 56 sanatçının eserleriyle yer aldığını ve serginin ilk defa üniversite dışında gerçekleştiğini belirterek ev sahipliği yapan Muratpaşa Belediyesi’ne teşekkür etti. Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde yer alan sergi 26 Kasım’a kadar her yaştan sanatseverin ziyaretine açık olacak.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Beşiktaş 10 20
4. Alanyaspor 10 20
5. Fenerbahçe 10 19
6. Karagümrük 10 18
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 10 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 10 21
2. Sevilla 10 21
3. Real Betis 11 21
4. Real Sociedad 10 21
5. Rayo Vallecano 11 19
6. Osasuna 11 19
7. Atletico Madrid 9 18
8. Athletic Bilbao 10 17
9. Barcelona 10 15
10. Espanyol 11 14
11. Valencia 11 13
12. Mallorca 11 13
13. Villarreal 10 12
14. Celta de Vigo 10 10
15. Elche 11 10
16. Deportivo Alaves 10 9
17. Cádiz 11 8
18. Granada 9 7
19. Levante 10 5
20. Getafe 10 2