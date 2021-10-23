banner12

banner18

banner32

Son Dakika

Çocuklar tarihle buluştu

Alanya Belediyesi kültürel mirasını korumaya ve tanıtmaya devam ediyor. Minik ziyaretçilerini ağırlayan tarihi Kızılkule’de öğrenciler, Alanya Belediyesi Yayınları’nın 17. eseri olan Yaman ve Bal'ın Alanya Macerası-Kızılkule isimli çocuk kitabını okudu.

KÜLTÜR - SANAT 23.10.2021, 21:53 YEDİ GÜN HABER-2-
Çocuklar tarihle buluştu

Alanya Belediyesi tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkarken bir yandan da gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda tarihi Kızılkule, bugün sınıf öğretmeni Ayşe Arı eşliğinde Nezahat Abdullah Doğan İlkokulu 3-C sınıfına ev sahipliği yaptı. Çocuklar hem tarihi kuleyi gezdi hem de yaşayarak ve hissederek öğrendi.

ALANYA BELEDİYESİ’NİN ESERİNİ OLAYIN GEÇTİĞİ MEKANDA OKUDULAR

Tarihi Kızılkule’nin her katını gezen çocuklar, Alanya Belediyesi Yayınları’nın 17. eseri olan Yaman ve Bal'ın Alanya Macerası-Kızılkule isimli çocuk kitabını, kitabın geçtiği mekanda okudu. Minik öğrenciler ve öğretmenleri, Alanya Belediyesi Kültür Müdürlüğü görevlisinin Alanya tarihi ve Kızılkule/Tersane eserleri ile ilgili verdiği bilgiler eşliğinde gezilerini tamamladılar.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Konyaspor 10 17
6. Karagümrük 9 17
7. Galatasaray 9 17
8. Alanyaspor 9 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 9 12
11. Gaziantep FK 10 12
12. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
13. Kayserispor 10 11
14. Sivasspor 9 10
15. Başakşehir 9 9
16. Antalyaspor 9 9
17. Giresunspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ankaragücü 10 24
2. Ümraniye 9 21
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 8 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Samsunspor 9 12
9. Boluspor 9 11
10. Gençlerbirliği 8 11
11. Menemenspor 10 11
12. İstanbulspor 9 10
13. Denizlispor 9 10
14. Altınordu 9 10
15. Adanaspor 10 9
16. Manisa FK 10 9
17. Bursaspor 8 8
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 8 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Man City 9 20
3. Liverpool 8 18
4. Brighton 9 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 9 14
9. Arsenal 9 14
10. Wolverhampton 9 13
11. Brentford 8 12
12. Leicester City 8 11
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Osasuna 10 18
3. Real Madrid 8 17
4. Sevilla 8 17
5. Atletico Madrid 8 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Athletic Bilbao 9 16
8. Barcelona 8 15
9. Real Betis 9 15
10. Valencia 10 13
11. Espanyol 10 13
12. Mallorca 10 12
13. Villarreal 9 11
14. Elche 10 10
15. Celta de Vigo 9 7
16. Granada 9 7
17. Cádiz 10 7
18. Deportivo Alaves 9 6
19. Levante 9 5
20. Getafe 9 2