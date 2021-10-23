Çocuklar tarihle buluştu

Alanya Belediyesi tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkarken bir yandan da gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda tarihi Kızılkule, bugün sınıf öğretmeni Ayşe Arı eşliğinde Nezahat Abdullah Doğan İlkokulu 3-C sınıfına ev sahipliği yaptı. Çocuklar hem tarihi kuleyi gezdi hem de yaşayarak ve hissederek öğrendi.

ALANYA BELEDİYESİ’NİN ESERİNİ OLAYIN GEÇTİĞİ MEKANDA OKUDULAR

Tarihi Kızılkule’nin her katını gezen çocuklar, Alanya Belediyesi Yayınları’nın 17. eseri olan Yaman ve Bal'ın Alanya Macerası-Kızılkule isimli çocuk kitabını, kitabın geçtiği mekanda okudu. Minik öğrenciler ve öğretmenleri, Alanya Belediyesi Kültür Müdürlüğü görevlisinin Alanya tarihi ve Kızılkule/Tersane eserleri ile ilgili verdiği bilgiler eşliğinde gezilerini tamamladılar.