Bir Zamanlar Antalya Müzesi’ne Yoğun İlgi

DokumaPark içerisinde yer alan Antalya’nın 25 yıllık hayali kent müzesi, her gün onlarca ziyaretçi ağırlıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda kapılarını açan, resmi açılışı ise geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen ‘Bir Zamanlar Antalya Müzesi’, Antalyalıların ilgi odağı oldu. Antalya’nın kent tarihine ışık tutan müze, 7’den 70’e kadar her ziyaretçi tarafından büyük bir beğeniyle geziliyor. Müzede; Doğa, Tarih, Arkeoloji, Turizm, Çeşitli Yöneticiler, Ünlüler, Aileler, Geleneksel Mimarlık, Kaleiçi, Mutfak, Deniz, Geleneksel Törenler (Düğün Sünnet vs), Göçler, Yörük Kültürü, Ulaşım ve Haberleşme, Basın Tarihi, Fotoğrafçılık, Altın Portakal Festivali ve diğer festivaller, Eğitim, Sağlık, Sanat, Edebiyat, Spor, Geleneksel Esnaflar, Endüstri gibi kentin ana konuları yer alıyor.

Ziyaretçilere 6 dilde müzeyi gezme imkanı

Roma ve Bizans dönemleri, Selçuklu dönemleri, Osmanlı dönemi, Cumhuriyet dönemlerinin ele alındığı müzede, Antalya’nın her yönünü bulmak mümkün. Toplamda 2000 metre kare sergi alanı bulunan müzede, yerli ve yabancı konukların sesli rehber eşliğinde 6 farklı dilde müzeyi gezme imkanı da bulunuyor. Kentin önemli değerleri ve hikayelerinin anlatıldığı müze, engelsiz ve aynı zamanda ekolojik (doğa dostu) özelliklere sahip. Kent tarihine ışık tutan ‘Bir Zamanlar Antalya Müzesi’nde geleneksel objeler, efemeralar teknoloji yardımıyla insanların yüreklerine dokunacak biçimde sergileniyor.