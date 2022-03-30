“Batıdan Doğuya Asya” Fotoğraf Sergisi

Alanya Kültür Merkezi; Finlandiya Ankara Büyükelçiliği ile Alanya Belediyesi’nin yaptığı iş birliği kapsamında Fin askeri lideri ve devlet adamı Carl Gustaf Emil Mannerheim'ın (1867- 1951) Orta Asya'dan Çin'e uzanan İpek Yolu boyunca 1906-1908'deki görevi sırasında çektiği 48 fotoğrafa ev sahipliği yapıyor. “Batıdan Doğuya Asya C.G. Mannerheim’ın Seyahat Fotoğrafları (1906-1908)” sergisi, genç Yarbay Mannerheim’in Orta Asya’daki 2 yıllık yolculuğunda körüklü makineyle çektiği ve 1900’lü yılların başında İpek Yolu bölgesindeki insanların tarih olan geçmişlerinin adeta renkli bir belgeselini sunan 48 fotoğraftan oluşuyor.

Finlandiya Ulusal Müzesi’nde yer alan ve bin 100’den fazla parçadan oluşan Mannheim’in koleksiyonu, askeri amaçla çekilmiş fotoğrafların yanı sıra, antropolojik çalışmasının bir parçası olarak Orta Asya ve Çin’in şu anda büyük ölçüde yok olmuş ya da en azından değişmiş olan halklarını ve kültürlerini anlatan eşsiz bir seyahatnameden oluşuyor. Alanya Kültür Merkezi’nde gösterime sunulacak olan serginin açılış kokteyli 4 Nisan Pazartesi günü, saat 14.00’te gerçekleştirilecek. Küratör Peter Sandberg’in de katılacağı açılış kokteylinin ardından bu güzel sergi 17 Nisan tarihine kadar ücretsiz olarak açık kalacak.