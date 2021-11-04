ALTSO Tiyatro Kulübü ‘Karantina Aşkları’ oyununu sergileyecek

Genel Sanat Yönetmenliği’ni Sefa Çorbacı’nın yaptığı, Yazar Okan Özdil tarafından kaleme alınan oyunda, karantina döneminde iki komşunun karşılıklı yaşam şekli anlatılıyor. 05 Kasım Cuma ve 06 Kasım Cumartesi günleri saat 19.30’da ALTSO Konferans Salonu’nda sergilenecek olan oyun ücretsizdir.

Not: Halka açık ve ücretsiz olan oyunun davetiyeleri ALTSO eğitim ve Kariyer Şubesi’nden ücretsiz olarak temin edilebilir