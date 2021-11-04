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ALTSO Tiyatro Kulübü ‘Karantina Aşkları’ oyununu sergileyecek
ALTSO Tiyatro Kulübü, geçtiğimiz hafta sonu sergilediği ‘Afacan Alican’ oyununun ardından bu hafta da Karantina Aşkları isimli oyun ile seyircinin karşısına çıkıyor.
KÜLTÜR - SANAT 04.11.2021, 16:48 04.11.2021, 17:03 Meliha Yılmaz
Genel Sanat Yönetmenliği’ni Sefa Çorbacı’nın yaptığı, Yazar Okan Özdil tarafından kaleme alınan oyunda, karantina döneminde iki komşunun karşılıklı yaşam şekli anlatılıyor. 05 Kasım Cuma ve 06 Kasım Cumartesi günleri saat 19.30’da ALTSO Konferans Salonu’nda sergilenecek olan oyun ücretsizdir.
Not: Halka açık ve ücretsiz olan oyunun davetiyeleri ALTSO eğitim ve Kariyer Şubesi’nden ücretsiz olarak temin edilebilir
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|11
|27
|2. Hatayspor
|11
|23
|3. Alanyaspor
|11
|21
|4. Beşiktaş
|11
|20
|5. Konyaspor
|11
|20
|6. Galatasaray
|11
|20
|7. Fenerbahçe
|11
|19
|8. Karagümrük
|11
|18
|9. Altay
|11
|16
|10. Başakşehir
|11
|15
|11. Kayserispor
|11
|14
|12. Adana Demirspor
|11
|13
|13. Sivasspor
|11
|12
|14. Antalyaspor
|11
|12
|15. Gaziantep FK
|11
|12
|16. Öznur Kablo Yeni Malatya
|11
|12
|17. Kasımpaşa
|11
|9
|18. Göztepe
|11
|9
|19. Giresunspor
|11
|9
|20. Rizespor
|11
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|11
|27
|2. Ankaragücü
|11
|24
|3. Eyüpspor
|11
|23
|4. Erzurumspor
|11
|22
|5. Bandırmaspor
|11
|21
|6. Kocaelispor
|10
|17
|7. Bursaspor
|10
|14
|8. Tuzlaspor
|10
|14
|9. Gençlerbirliği
|10
|14
|10. İstanbulspor
|10
|13
|11. Boluspor
|10
|12
|12. Samsunspor
|10
|12
|13. Adanaspor
|11
|12
|14. Denizlispor
|10
|11
|15. Menemenspor
|10
|11
|16. Manisa FK
|11
|10
|17. Altınordu
|11
|10
|18. Ankara Keçiörengücü
|10
|7
|19. Balıkesirspor
|10
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|10
|25
|2. Liverpool
|10
|22
|3. Man City
|10
|20
|4. West Ham
|10
|20
|5. M. United
|10
|17
|6. Arsenal
|10
|17
|7. Wolverhampton
|10
|16
|8. Brighton
|10
|16
|9. Tottenham
|10
|15
|10. Everton
|10
|14
|11. Leicester City
|10
|14
|12. Brentford
|10
|12
|13. Crystal Palace
|10
|12
|14. Southampton
|10
|11
|15. Aston Villa
|10
|10
|16. Watford
|10
|10
|17. Leeds United
|10
|10
|18. Burnley
|10
|7
|19. Newcastle
|10
|4
|20. Norwich City
|10
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|12
|25
|2. Real Madrid
|11
|24
|3. Sevilla
|11
|24
|4. Atletico Madrid
|11
|22
|5. Real Betis
|12
|21
|6. Rayo Vallecano
|12
|20
|7. Osasuna
|12
|19
|8. Athletic Bilbao
|11
|18
|9. Barcelona
|11
|16
|10. Valencia
|12
|16
|11. Espanyol
|12
|14
|12. Mallorca
|12
|14
|13. Villarreal
|11
|12
|14. Granada
|11
|11
|15. Celta de Vigo
|12
|11
|16. Elche
|12
|10
|17. Deportivo Alaves
|11
|10
|18. Cádiz
|12
|9
|19. Levante
|12
|6
|20. Getafe
|12
|6