Altın Portakal’da biletler 7 saatte tükendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in ev sahipliğinde düzenlenen 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde tüm biletler satışa çıktığı ilk günde 7 saat içerisinde tükendi.

Emre Kayiş’in Anadolu Leoparı, Semih Kaplanoğlu’nun Bağlılık Hasan, Necip Çağhan Özdemir’in Bembeyaz, Hakkı Kurtuluş ve Melik Saraçoğlu’nun Birlikte Öleceğiz, Ali Tansu Turhan’ın Diyalog, Selman Nacar’ın İki Şafak Arasında, Cemil Ağacıkoğlu’nun Kafes, Tayfun Pirselimoğlu’nun Kerr, Ferit Karahan’ın Okul Tıraşı ve Nazlı Elif Durlu’nun Zuhal filmleri Yıldızların Altında 1 açık hava sinemasıyla aynı gün 19.30 ve 22.00 seanslarında AKM Aspendos salonunda da gösterilecek.

Film gösterimleri Covid-19 salgını nedeniyle gerekli tüm önlemler alınarak gerçekleşecek. Festival filmlerini izleyecek seyircilerin etkinliklere girişte HES kodu üzerinden, 2 doz aşı yapıldığını gösteren aşı kartları kontrol edilecek.

FESTİVALİN AÇILIŞ TÖRENİ 2 EKİM'DE

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin açılış töreni 2 Ekim’de, kapanış ve ödül töreni 9 Ekim’de Kapalı Spor Salonu’nda, festival konuklarının ve Antalya halkının katılımıyla gerçekleşecek. Yekta Kopan’ın sunuculuğunu üstleneceği açılış gecesinde Erol Evgin bir konser verecek. Altın Portakal Ödülleri’nin sahiplerini bulacağı kapanış ve ödül töreninde Yekta Kopan’la birlikte sunuculuk yapacak Şevval Sam aynı zamanda bir konser verecek.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in başkanlığını yaptığı 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin idari direktörlüğünü Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu üstlenirken, sanat yönetmenliğini Başak Emre, Antalya Film Forum’un yöneticiliğini ise Müge Özen ve Pınar Evrenosoğlu yürütecek.