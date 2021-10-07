ALKÜ’nün düzenlediği sergi başladı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Meslek Yüksekokulu (MYO) Tasarım Bölümü İç Mekân Tasarımı Programı1. Sınıf öğrencilerinin Temel Sanat Eğitimi dersi kapsamında hazırladığı eserler Alanya Kültür Merkezinde sergilenmeye başlandı.

Sergi Küratörü ve ALTSO MYO Öğr. Gör. Serdar Aslan tarafından düzenlenen serginin açılışına ALTSO MYO Müdürü Prof. Dr. Kemal Vatansever, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Sergide görülmeye değer eserlerin olduğuna dikkat çeken Küratör Aslan, Alanya’da yaşayan herkesi eserleri görmeye davet etti. Sergi alanına girişlerin ücretsiz olduğunu belirten Aslan, “Serginin açılmasına destek olan Rektörümüz Prof. Dr. Ekrem Kalan’a, Müdürümüz Prof. Dr. Kemal Vatansever’e ve Alanya Belediyesi yetkililerine teşekkür ederim” dedi.

SERGİDE DİKKAT ÇEKİCİ ÖRNEKLER MEVCUT

Eserlerde dikkat çekici örneklerin mevcut olduğunu ifade eden Aslan, “Sanatsal uygulama ve tasarımların temelini oluşturan nokta, çizgi, renk, kolaj, asamblaj, metamorfoz ve enstelasyon gibi teknikler tasarım kuramları ile birlikte uygulanmıştır. Farklı boyama yöntemlerinin denenmesi sayesinde farkındalığı oluşan yetenek ve yöntemin ifade biçimi olarak seçilmesi ile oluşan sonuçlar, serginin en dikkat çekici örnekleridir. Sergimiz kapsamında, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü ve Serik Belediyesi iş birliği ile üniversitemiz koordinatörlüğünde, Boğazkent Uygulamalı Çevre Eğitimi ve Kuş Halkalama İstasyonu’nda çalışmalarda tespit edilen kuş türlerinin görsellerini öğrencilerimizle birlikte sanatsal olarak farklı tekniklerle yorumladık.

Aynı zamanda; Antalya PTT Başmüdürlüğü katkıları ile, öğrencilerimizin filateli ve pul tasarımları ile ilgili bilgi sahibi olmaları sağlandı. Öğrencilerimizin kendi pul tasarımlarını geliştirmeleri ve böylelikle çevresel değerlerin hatırlatılması sağlanarak çok renkli sanatsal uygulamalar üretildi.” şeklinde konuştu. Ayrıca sergide eseri bulunan öğrencilere ALTSO Müdürü Prof. Dr. Kemal Vatansever tarafından katılım belgesi verildi.