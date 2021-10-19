ALKÜ'de tarihi sempozyum başlıyor

21-22 Ekim 2021 tarihlerinde ALKÜ Eğitim Fakültesi Konferans Salonu ve Kestel Yerleşkesi Amfi tiyatroda düzenlenecek olan sempozyumda, 27 farklı üniversiteden ve çeşitli kurumlardan gelecek katılımcılara ev sahipliği yapılacak. Çevrim içi ve yüz yüze gerçekleşecek olan sempozyumda 13 oturumda 53 bildiri sunulacak. Alanya’nın kültürel zenginliklerine ışık tutmanın yanı sıra Alaiye’nin fethinden günümüze kadar olan tarihsel sürece, bölgenin dil özelliklerine ilişkin yeni bilgi ve yaklaşımların ortaya konulması hedeflenen sempozyumda, alanında uzman bilim insanları yer alacak. Alanya’ya yönelik birçok araştırmanın, bu organizasyonda katılımcılarla paylaşılacağı sempozyumda tarihî konular coğrafya içerisinde tetkik edilerek, Sultan Alaaddin ve halefleri tarafından kışlak olarak kullanılan Alaiye’nin günümüze kadar uzanan tarihi, kültürü, dili ve mimarisi geniş kapsamlı olarak ele alınacak. Bunun yanında bilimsel oturumlar 21-22 Ekim 2021 tarihlerinde saat 10.00’da, sosyal etkinlikler ise saat 17.00’de başlayacak.