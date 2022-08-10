Alanya'ya Yıldız Yağacak

Son olarak 23 Temmuz'da Türkiye'nin en önemli rock gruplarından Mor ve Ötesi konseriyle adeta yıkılan Alanya Açık Hava Tiyatrosu Türk sahnelerinin iki önemli ismi Tan Taşçı ve Teoman'ı arka arkaya ağırlamaya hazırlanıyor. Pop müziğin önemli sesi Tan Taşçı 19 Ağustos, Rock müziğin asi prensi Teoman ise 20 Ağustos'ta sevenleriyle buluşacak. Alanyalıların yoğun ilgi gösterdiği konser biletlerine internet üzerinden ulaşabilirsiniz.