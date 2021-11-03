Alanya Uluslararası Heykel Sempozyumu Eserleri yayınlandı

Uluslararası nitelikte olan, 16 yıl başarılı bir şekilde devam eden Alanya Uluslararası Heykel Sempozyumu, kültür arşiv kitabına dönüştürüldü. Alanya Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve Alanya’nın gelenekselleşen en önemli sanat etkinliklerin birisi haline gelen heykel sempozyumu kültür arşiv kitabı, Alanya Belediyesi Kasım ayı Meclis toplantısında Başkan Yücel tarafından tanıtıldı.

30 ÜLKEDEN 146 ESER ORTAYA KONDU

Alanya Belediyesi tarafından her yıl düzenli olarak organize edilen sempozyuma bugüne kadar Türkiye dahil 30 ülkeden katılan sanatçılar, 146 adet heykel (eser) üretti. Bu heykellerin 54 tanesi Türk sanatçılar tarafından, 92’si ise yabancı sanatçılar tarafından ortaya kondu.

ALANYA’NIN DÖRT BİR KÖŞESİNDE SERGİLENİYOR

Alanya Uluslararası Heykel Sempozyumu’nda ortaya konan eserler, kentin en güzide yerlerinde sanat kokan park ve bahçelere hem kültürel bir değer kazandırıyor hem de renk katıyor. Bu eserler, gerek yerli gerekse yabancı misafirlerden büyük ilgi görüyor.

“16 YILLIK GEÇMİŞE SAHİP ORGANİZASYONUMUZUN KÜLTÜR ARŞİV KİTABINI OLUŞTURDUK”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, bugüne kadar yapılan tüm heykellerin adeta haritasını çıkartarak kültür arşiv kitabı oluşturduklarını söyledi. Başkan Yücel; “Alanya Belediyesi olarak heykel sempozyumumuzda ortaya çıkan eserleri 2 yönlü fotoğrafladık ve bu fotoğraflardan Türkçe ve İngilizce olmak üzere “Alanya Uluslararası Heykel Sempozyumu Eserleri” adında bir kültür arşiv kitabı ile yerleri işaretlenmiş “Alanya Uluslararası Heykel Sempozyumu Haritası” ortaya çıkardık. Alanya’mızın kültürel mirası adına hayırlı olsun.” dedi.