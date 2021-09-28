Alanya Etkinlik Takvimi! Ekim ayında ne yapabiliriz?

İŞTE ALANYA ETKİNLİK TAKVİMİ

29 Eylül Çarşamba: Ambivalenz (Cafe De Cabare)

1-3 Ekim: Alanya Triatlon Yarışları (Galip Dere Plajı)

1 Ekim Cuma: Ölmek İçin Zaman Yok - James Bond (Alanya Örnek Sinemaları)

2 Ekim Cumartesi: Mabel Matiz konseri (Alanya Açık Hava Tiyatrosu)

3 Ekim Pazar: Reynmen konseri (İllusion Event Hall)

3 Ekim Pazar: Alanya Kestelspor – 52 Orduspor FK futbol maçı (Milli Egemenlik Stadyumu)

8 Ekim Cuma: Hakikat Şeyh Bedreddin (Alanya Örnek Sinemaları)

10 Ekim Pazar: IATU Tango Cup in Turkey (Haydarpasha Palace Hotel)

13 Ekim Çarşamba: Alanya Kestelspor – Yomraspor (Milli Egemenlik Stadyumu)

15 Ekim Cuma: Ayçin Asan konseri (Harry’s Pub)

15 Ekim Cuma: Hep Yek 4: Altan Bela Okuma (Alanya Örnek Sinemaları)

18 Ekim Cumartesi: Alanyaspor – Kayserispor futbol maçı (Bahçeşehir Okulları Stadyumu)

22 Ekim Cumartesi: Anadolu Efes katkılarıyla: Zengin Mutfağı (Alanya Açık Hava Tiyatrosu)

22 Ekim Cumartesi: Bi Şi Di Cem - Cem Eroğlu (Cafe de Cabare)

22 Ekim Cumartesi: Dilberay (Alanya Örnek Sinemaları)

23 Ekim Pazar: Alanya Kestelspor – Yeşilyur Belediyespor (Milli Egemenlik Stadyumu)

24 Ekim Pazar: Duman konseri (Alanya Açık Hava Tiyatrosu)

25 Ekim Pazartesi: Şahdamarım şiir ve söyleşi konseri (Alanya Açık Hava Tiyatrosu)

27 Ekim Çarşamba: Bitexen; Zeynep Bastık ve Murat Dalkılıç konseri (Alanya Açık Hava Tiyatrosu)

29 Ekim Cuma: Kesişme; İyi ki Varsın Eren (Alanya Örnek Sinemaları)

31 Ekim Pazar: Alanyaspor – Göztepe futbol maçı (Bahçeşehir Okulları Stadyumu)

(Etkinlik takvimi Yedi Gün Haber tarafından hazırlanmış ve bugün itibariyle programlanmış ve belli olan etkinlikleri kapsamaktadır)