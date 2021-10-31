Alanya'da Yıldızdoğan coşkusu

MHP Alanya İlçe Başkanlığı tarafından bu yıl 4.sü düzenlenen Cumhuriyet Şöleni’nde ünlü sanatçı Mustafa Yıldızdoğan sahne aldı. Konser alanını dolduran binlerce kişi yağmura aldırmadan konseri izlemeye devam etti. Coşkulu geçen gecede Yıldızdoğan, zaman zaman vatandaşlar ve gençlerle sohbet etti. Seyircilerin türkü isteklerinede sahnesinde yer veren Yıldızdoğan, MHP Alanya İlçe Teşkilatına bu anlamlı geceyi düzenledikleri için teşekkür etti.