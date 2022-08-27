Alanya 1.Tiyatro Festivali Başladı

“Alanya 1. Tiyatro Festivali’ Kuyularönü Meydanı’nda düzenlenen kortej yürüyüşüyle başladı. Korteje Türkiye'nin ünlü tiyatro sanatçılarından Salih Kalyon, Orhan Aydın, Nedim Şahin, İlknur Güneş, Alkan Dakgakıran, Utku Demirkaya, Tomris Çetinel, Mustafa Erman Doğan, Birke Muratal Doğan, Yunus Emre Bozdoğan ve tiyatro sevenler katıldı.

Tarihi Kızılkule önünde kurulan sahnedeki tiyatro festivali Salih Kalyon’un rol aldığı ‘Memleket Saat Ayarı’ adlı oyunla başladı. Festivalin ilk gününde sponsor olarak destek veren Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili'ye tiyatro ve sinema oyuncusu Orhan Aydın tarafından plaket takdim edildi. Festivalde Kalyon, izleyicilere hayatını anlatarak tiyatro sevenlere keyifli dakikalar yaşattı. ‘Alanya 1. Tiyatro Festivali’ ilçenin değişik yerlerinde 28 Ağustosa kadar Kızılkule ve İncekum Orman Dinlenme Kampı’nda sahnelenecek oyunlar, söyleşiler ve atölye çalışmaları ile devam edecek.