7’den 70’e kitapseverler 11’inci Antalya Kitap Fuarı’nda buluşuyor

Cam Piramit Kongre ve Fuar Merkezi’nde söyleşi ve imza günleriyle okuyucu ve yazarları bir araya getiren fuar, çocuk, genç, yaşlı tüm okurların buluşma noktası oldu. Her gün ziyaretçi akınına uğrayan 11’inci Antalya Kitap Fuarı’nda okurlar sevdikleri yazarlarla buluşup tanışma fırsatı yakalıyor. Kitap Fuarı’nın 5’inci gününde düzenlenen söyleşi ve imza günlerine değerli yazarlar Mustafa Karataş, Nasuh Mahruki, Hidayet Karakuş, Burcu Bahar, Mehmet Kemal Erdoğan, Haluk Öztekin, Fikret Eroğlu, Erkan İşeri, Betül Tarıman konuk oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de fuarda kitabını imzalayarak, kitapseverlerle bir araya geldi.

BİLGİ VE EĞİTİME YATIRIM MUTLULUK GETİRİR

Prof. Dr. Mustafa Karataş, ‘Mutlu bir yuva ve aile içi iletişim’ başlıklı söyleşide “Fuara ilgi her yıl artarak devam ettiğini görmekten mutluluk duyuyorum. Kitapsız olmaz, bilgisiz olmaz. İnsanlar ülkeler kılıçla fetih edilir ama kalemsiz yönetilmezler. Bugün dünyayı yönetenler kitapla bilgiyle yönetiyorlar. Kaleme eğitime okumaya vurgu yapan bir dinin mensuplarınız. Mutluluk huzur arıyorsak eğitimden geçiyor. 7’den 70’e insanları gördüm bu fuarda. Bu çok güzel bir manzara. Bundan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i tebrik ederim” diye konuştu.

MAHRUKİ DAĞCILIK SERÜVENİNİ ANLATTI

AKUT’un kurucusu ve Everest Dağı'na tırmanan ilk Türk dağcı Nasuh Mahruki de Antalya Kitap Fuarı’na konuk oldu. Mahruki, dağcılık, gezginlik ve edebiyat serüvenini söyleşide okurlarıyla paylaştı. Kitapseverlerin yoğun ilgi gösterdiği söyleşide Mahruki, dağcılığa olan merakının üniversitede başladığını ifade ederek, şunları söyledi: “Çocukluğumdan beri doğaya bir hayranlığım düşkünlüğüm vardı. Üniversitede doğada spor yapma fikriyle tanıştım. Dağcılığın fiziksel ve ruhsal bir mücadeleye dönük tarafı beni çok cezbetti.

Dağcılık, tırmanış, dalış, yamaç paraşütü, mağaracılık gibi doğa sporları, kendimi en iyi ifade edebildiğim alanlar. 1995’te Everest’e tırmandığımda zirvede 20 dakika bir tek ben vardım ve zirvede yapayalnızdım, olağanüstü bir deneyimdi. Seyahatlerimde çok farklı kültürleri tanıyor, farklı yaşamları keşfediyorsunuz. Ben de katıldığım söyleşiler ve yazdığım kitaplarla deneyimlerimi paylaşmaya çalışıyorum.” Mahruki, söyleşinin ardından imza töreni gerçekleştirerek okurlarıyla sohbet etti.

ZİYARETÇİLERE TOHUM KALEM

“Gelecek Bilgiyle Yeşerecek” ana temasıyla gerçekleştirilen 11. Antalya Kitap Fuarı’nda fuarı ziyaret eden öğrencilere ve ziyaretçilere Antalya Büyükşehir Belediyesi standında tohum kalem hediye ediliyor. Dağıtılan kalemlerin uç kısmında yer alan tohumlar ile doğaya bir ağaç kazandırma fırsatı olacak.