18. Tokar Yayla Şenliği’nde Zara Sahne Aldı

Konsere vatandaşlar ve protokol üyeleri yoğun ilgi gösterdi. İki gün sürecek olan şenliklerinin son günü olan 3 Temmuz Pazar günü ise Hakkı Bulut konseri yer alacak. Dernek Başkanı Şeref Aslan şenliklerin çoşku ve dayanışma içinde geçtiğini belirterek katılımcılara teşekkür etti.