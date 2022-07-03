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18. Tokar Yayla Şenliği’nde Zara Sahne Aldı
Çamlıcalılar Derneği tarafından bu yıl 18. si düzenlenen yayla şenliklerinin ilk gününde ünlü sanatçı Zara sahne aldı.
KÜLTÜR - SANAT 03.07.2022, 00:42 Meliha Yılmaz
Konsere vatandaşlar ve protokol üyeleri yoğun ilgi gösterdi. İki gün sürecek olan şenliklerinin son günü olan 3 Temmuz Pazar günü ise Hakkı Bulut konseri yer alacak. Dernek Başkanı Şeref Aslan şenliklerin çoşku ve dayanışma içinde geçtiğini belirterek katılımcılara teşekkür etti.
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