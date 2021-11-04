Ziraat Odası başkanları Alanya'da

Tarımın desteklenmesini isteyen Alp, gerekli adımlar atılmazsa üretimde yüzde 40 kayıp beklediklerini vurguladı. Alanya’da Antalya’daki 19 ilçenin ziraat odası başkanlarının katılımıyla İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi. Alanya Ziraat Odası’nın ev sahipliğindeki toplantıda tarım sektöründe yaşanan son gelişmeler ile yüksek girdi fiyatları görüşüldü.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Antalya İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Nazif Alp, yüksek girdi fiyatlarının sürmesi durumunda tarımın yapılamayacağını söyledi. Alp, “Bu girdilerle tarım ne kadar sürdürülebilir? Tarım ne kadar ayakta kalabilir dönüp bakmak lazım. Her yaptığımız toplantıda sorunları dile getiriyorduk ama şimdi bu şartlarda bu tarım yapılamaz demeye başladık. Gençlerimiz ve yaşlarımız artık ben tarım yapmayacağım demeye başladı. Günümüz şartlarında tarım yapılmadığı sürece 90 milyon insana kim bakacak? Kaç gün ürün ithal edeceğiz. Turizm bölgesindeyiz. Turizme karşı değiliz fakat tarımın da desteklenmesi lazım. Bu gidişat hiç iyi görünmüyor. Gerekli adımlar atılmazsa açık ve net söylüyorum, yüzde 30-40 rekolte düşmesi olacak” dedi.

“ALANYA BÖLGESİ HİSSEDİLİR DERECEDE BU SIKINTIYI YAŞIYOR”

Üretmekten hiçbir zaman kaçmadıklarını vurgulayan Göktepe, Alanya’daki üreticilerin maliyetlerle ilgili sorun yaşadığını vurguladı. Göktepe, “Kuraklık yaşanırken üreticilere tankerle su taşıdık. Üreticilere yardımcı olduk. Onlar da çalışmaktan vazgeçmedi ancak önümüz kış. Kış aylarında afetler de oluyor. Ülkede tarım yapan yaklaşık 6 milyon üretici ciddi maliyetlerle ile ilgili sorun yaşıyor. Antalya ve Alanya bölgesi hissedilir derecede bu sıkıntıyı yaşıyor. Turfanda sebzecilik, meyvecilik, tropikal ve subtropikal ürünlerin çok yoğun olarak yetiştirildiği ülke ve aile ekonomisine katkı sağlayan bir bölgede yaşıyoruz. Devletin 17 kalem destek var. Özellikle sübvansiyonlu kredi için ve sağladıkları diğer desteklerden dolayı devletimize teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“GIDA KRİZİNİN ÖNÜNE GEÇEMEYİZ”

Verilen desteklerin yetersiz olduğunun altını çizen Göktepe, “Plansız tarım yapıldığı için muzdaribiz. İlçemizdeki en yaygın üretimden birisi muz olduğu için Muz fiyatının üreticiden çıkış fiyatı 4-5 TL. Bunlarla üretici ayakta kalamıyor. Üretici üretimden korkmuyor. Sonuna kadar mücadele ediyor ancak önümüzdeki günlerde gıda krizini yaşayacak durumda kalırsak hep beraber destek versek de bunun önüne geçemeyiz. Tarım ve Orman, Ticaret, Ekonomi ile Maliye bakanlığının hep beraber üreticilere destek vermesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.