Ziraat Mühendisleri Odası’ndan Sevilgen’e Tepki

Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ziraat mühendislerinin meslek hayatında, doktorlar gibi branşlara ayrılması gerektiğini söylemişti. Sevilgen, alanında uzmanlaşan ziraat mühendislerinin tarıma ve ülkeye daha faydalı olacağını savunarak, “Tavsiyemdir! Nasıl ki bir hasta gözü ağrıyorsa göz doktoruna, dişi ağrıyorsa diş doktoruna ya da kalbi ağrıyorsa kalp doktoruna gidiyorsa veya matematik dersine matematik öğretmeni, tarih dersine tarih öğretmeni, resim dersine resim öğretmeni giriyorsa, artık ziraat fakültesi öğrencileri de her cins ürünümüz için ayrı ayrı işten anlayan Ziraat Mühendislerimiz olsun. Mesela benim muzum varsa kabaktan anlayan mühendis değil de branşı muz olan ve anlayan mühendislerimiz olsun. Ziraat fakültesi öğrencileri, okulun birinci yılı bittikten sonra istediği bölümü seçsin. Sebze bölümü, narenciye bölümü, tropikal ürünler bölümü, hububat bölümü; fındık, fıstık, nohut, ayçiçeği, çay bölümü tercihini seçip gerekli eğitimini aldıktan sonra en az bir yıl ekiminden hasadına kadarki süreçte direk bahçede uygulamalı eğitimini alsın. Ne yazık ki birçok meslekte olduğu gibi tarımda da işten anlamayan ezberle mezun olan gençlerimiz var. Adama iş aramayalım, işe adam arayalım” ifadelerini kullanmıştı.