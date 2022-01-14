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Zincir Marketlere Ayar Geliyor

Küçük ve orta ölçekli esnafın rekabet etmekte büyük güçlük yaşadığı zincir marketlere ilişkin yeni kriterler belirlendi.

GÜNDEM 14.01.2022, 09:27 14.01.2022, 09:36 Zeynep Oktay
Zincir Marketlere Ayar Geliyor

Meclis'e sunulacak torba teklifle 1.500 metrekareden büyük mağazalar hariç olmak üzere zincir gıda marketlerinde tütün ürünleri, mobilya, cep telefonu, elektronik eşya ve beyaz eşya satışı yasaklanacak. Züccaciye, tekstil ürünleri gibi mallara da marketlerin büyüklüklerine göre satış yasağı getirilecek.

Mahalle bakkalları başta olmak üzere küçük ve orta ölçekli esnafın rekabette zorlandığı zincir marketlere ilişkin yeni kriterler belirlendi. Ak Parti, bakkalları zincir marketlerle rekabet edebilir hâle getirecek torba teklif hazırlıklarını başlattı.

TORBA TEKLİF MECLİS'E SUNULACAK

Yıllardır tartışılmasına rağmen bir türlü kanunlaştırılamayan Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun Taslağı, acil talepleri karşılayacak şekilde birkaç maddelik torba teklif şeklinde Meclis'e sunulacak. Perakende ticaretle ilgili çerçeve kanun ise bütün paydaşlarla yapılacak değerlendirmelerden sonra gündeme getirilecek.

ZİNCİR MARKETLERDE SATILAMAYACAK ÜRÜNLER BELİRLENECEK

TESK Başkanı Bendevi Palandöken de geçtiğimiz günlerde, zincir marketlere ekmek ve sigara satılması yasağı getirilmesini talep etmişti. Ak Parti'nin hazırladığı torba teklifle, özellikle zincir marketlerde satılamayacak ürünler belirlenecek.

'KÜÇÜK ESNAFIN ETKİLENMESİNE İZİN VERİLMEYECEK'

Ak Parti ekonomi kurmayları "Sektör temsilcileri öncelikle bu taleplerinin karşılanmasını istiyor. Artık esnaf, zincir marketlerle baş edemiyor. Rekabet edemiyorlar. Çünkü zincir marketler gidip tarladan ürünü alıyor; aracı yok, getirip rafta satıyor. Veya mesela bir süt fabrikası ile anlaşıyor. 'Sadece bana üreteceksin' diyor. Fiyatı belirliyor. Üretim sadece o market zincire yapılıyor. Üretici de bir anlamda bunlara mahkûm oluyor. Küçük esnaf ise aracılardan alıyor. Nasıl rekabet edecek? Her sektör etkileniyor, zincir market elektronik eşya satıyor, karşı dükkânda aynı ürünleri satan esnaf etkileniyor. Bunlara izin verilmeyecek" dedi.

ZÜCCACİYE, TEKSTİL ÜRÜNLERİ GİBİ MALLARA DA SATIŞ YASAĞI YOLDA

Hazırlanan torba teklifle, zincir marketlerin açılmasına ilişkin kriterler ile büyüklüklerine göre hangi ürünleri satamayacakları belirlenecek. 1.500 metrekareden büyük mağazalar hariç olmak üzere zincir gıda marketlerinde tütün ürünleri, mobilya, cep telefonu, elektronik eşya ve beyaz eşya satışı yasaklanacak. Züccaciye, tekstil ürünleri gibi mallara da marketlerin büyüklüklerine göre satış yasağı getirilecek.

'CEP TELEFONU, BEYAZ EŞYA VE SİGARA BUNLAR HER YERDE SATILAMAYACAK'

Türkiye gazetesinin haberine göre belli ürünler için satış yasağı getirilmesinin 'serbest ticareti engelleyeceğine' yönelik eleştirilere karşı ise AK Parti kurmayları "Devletin vatandaşını, özellikle korunmaya ihtiyacı olan kesimleri gözetmek gibi bir sorumluluğu var. Sınırlama ve kriter koyabilir. Bu serbest ticarete uygun olmayan bir durum olmaz. Bazı ürünlerde satış kıstası olacak. Cep telefonu, beyaz eşya ve sigara, özellikle bunlar her yerde satılamayacak. 100 metrekarelik yerde buzdolabı satıyor. Bunu yapamayacak. Ama 5 bin metrekarelik bir alan varsa belli ürün gamları olabilecek. Ama burada bakıyorsunuz, zincir marketlerin en büyüğü 400 metrekaredir. Buralarda kesinlikle ürün sınırlamaları olacak" değerlendirmesini yaptı.

Yorumlar (1)
Celal 2 gün önce
Adım attığımız her yere alış veriş merkezleri zincir marketler açılırken aklınız nerdeydi.
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