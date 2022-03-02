Zelenski: Durum Ciddi

Rusya'nın işgal girişimine karşı 7 gündür direnen Ukrayna'da, Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'den önemli açıklamalar geldi.

GİZLİ BİR SIĞINAKTAN SAVAŞI YÖNETİYOR

Kiev'de gizli bir sığınakta Reuters ve CNN'e konuşan Zelenskiy, müzakere masasına oturmak için şartını açıkladı.

Zelenski, ateşkes görüşmelerinin ciddiye alınabilmesi için saldırıların durdurulması gerektiğini söylerken "Müzakere masasına oturmamız için topyekun ateşkes gerekiyor" diye konuştu.

"Rusya bunu yaparsa, barışa hazır demektir. Öbür türlü görüşmeler sadece zaman kaybı olur." diyen Zelenski, Rusya'nın buna hazır olup olmadıklarını göreceklerini belirtti.

"BEN İKONİK DEĞİLİM, İKONİK OLAN UKRAYNA"

Ukrayna lideri Zelenski Rusya'ya karşı NATO'dan güvenlik garantisi isteyerek durumun çok ciddi olduğunu belirtti. Zelenski Ruslara karşı yalnız bırakıldıklarına da vurgu yaptı.

Zelenski açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Eğer ortaklarımız 'Rusya Ukrayna'nın NATO'da olmasını istemiyor' diye Ukrayna'yı NATO'ya almaya hazır değillerse Ukrayna'ya ortak güvenlik garantileri üzerine çalışmalılar. Durum çok ciddi şu anda bir filmde değilim. Ben ikonik değilim, ikonik olan Ukrayna. Ukrayna Avrupa'nın kalbi ve Avrupa'nın Ukrayna'yı bu dünya için özel olarak gördüğünü düşünüyorum.

"UKRAYNA DÜŞERSE, RUSYA NATO'NUN SINIRINDA OLACAK"

Başkan Biden ile çok kez görüştüm. Desteği için teşekkür ederim ancak beni duymadılar. Onlara Ukrayna'nın herkesten çok savaşacağını söyledim fakat Rusya'ya karşı tek başımıza bırakıldık. Ukrayna düşerse tüm bu birlikler ülkenizin sınırlarında NATO üyelerinin sınırlarında olacak."

Öte yandan Rus medyası ise 2. tur barış görüşmelerinin bugün yapılacağını iddia etti.