Zabıtada Şok Atamalar!

Geçtiğimiz günlerde tüm zabıta personeline sivil elbise giydiren Belediye Başkanı Adem Murat Yücel bugünde amir ve komserleri görevden aldı. Başka birimlere görev yazıları yazılan zabıtaların bundan sonra bu birimlerde farklı statü de görev yapacakları öğrenildi. İşte görev yapan zabıtaların tam listesi; Zabıta Komseri Ümit Sönmez Payallar Karakoluna, Zabıta Amiri Bülent Filiz Spor İşleri Müdürlüğüne,

Zabıta Amiri Dede Şanlı Fen İşleri Müdürlüğü,

Zabıta Komseri Ali Boz Mali Hizmetler Müdürlüğüne,

Zabıta Komseri Seda Subaşı Kültür Müdürlüğüne,

Zabıt Personeli Sibel Hatipoğlu Sosyal Yardım Müdürlüğüne

Zabıta Personeli A. Selim Yalçın Fen İşleri Müdürlüğüne,

Zabıta Personeli Mehmet Türköz Sosyal İşler Müdürlüğüne,

Zabıta Personeli Hüseyin kırmızı Sosyal Hizmetler Müdürlüğü,

Zabıta Personeli Emre Sönmez Mahmutlar El Sanatlarına,

Zabıta Personeli Ömer Uygun Park Bahçeler Müdürlüğüne görevlendirildi