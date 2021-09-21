Yunanistan'da 'Alanya' buluşması
Alanyalı eczacı Murat Koçak, Yunanistan'ın Nea İonia kentinde Alanyalı Rumlarla bir araya geldi
GÜNDEM 21.09.2021, 15:32 Melike Temir
Alanyalı eczacı Murat Koçak, Yunanistan'da bulunan Alanya'nın kardeş şehri Nea İonia'da Alanyalı Rumlarla buluştu. Koçak'ı ağırlayan Leon Çizmecioğlu, Pandeli Koçoğlu, Stati Nuveloglu, emekli general Manol Halekatevakis ve eşi Aspasia Halekatevakis, 1922 yılındaki mübadele (değişim) ile Alanya'dan Yunanistan'a göçeden atalarının verdiği bilgileri paylaştılar. Sohbette Stati Nuveloglu'nun, Türkçe ve Alanya şivesi ile "Alanyalı olsun da çamırdan olsun" demesi dikkat çekti. Alanya ağzında 'Çamırdan', Türkçe'de 'Çamurdan' demek. Buluşmaya ilişkin sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta fotoğraf paylaşan Murat Koçak "Yüz yıl öncesinin Alanyasını konuştuk. Yepyeni bilgiler ve deyimler öğrendik. Soranlara selamları var" dedi.
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