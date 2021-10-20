YÖREX’te Alanya standı ile dikkat çekti

Alanya'nın da katıldığı Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX, ANFAŞ Fuar Merkezi’nde 24 Ekim Pazar gününe kadar devam edecek. Fuarın açılışına ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, Alanya Avokadocular Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen ve çok sayıda iş insanı da katıldı. 11’inci YÖREX’e 113 oda borsa, 16 kalkınma ajansı, valilik, belediyeler, kooperatifler, üretici birlikleri ve firmalardan oluşan 650’ye yakın katılımcı yer alacak.

İLK MİSAFİR DERE OLDU

YÖREX’te kurulan Alanya standı katılımcıların dikaktini çekti. Fuar ile ilgili açıklama yapan Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, “Bugün kapılarını açan YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı’nda Alanya standımızın ilk misafiri Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere oldu” dedi.