Yolcu Dolu Otobüsün Şoförü Alkollü YakalandI

Geçtiğimiz Cumartesi akşamı ulaşımı Antalya Büyükşehir Belediyesi sorumluğuna ait Alanya-Değirmendere seferini yapan şoför denetimlerde alkolü olarak yakalandı. İçi yolcu dolu otobüs bir başka şoför gelene kadar yaklaşık bir saat kadar yolda mağdur kaldı.

Otobüs şöferinin görev sırasında alkollü araç kullanırken yakalanması ve sonrasında yaşananlar yolcuları çileden çıkardı.

Otobüste bulunan yolculardan biri,

"Bu kadarına pes...

Bu gün saat 19:00, Değirmendere hattında çalışan 12 numaralı otobüsün şöförü sarhoş halde direksiyon başında polise yakalandı. Başka şöför getirildi. Mağdur olan yolcular bir saat gecikmeyle evlerine gidebilildi. Bu kadarına da pes doğrusu." diyerek tepkisini dile getirdi.

Alanya'dan Değirmendere'ye son otobüs seferinin saat 19:00 olduğu, özellikle çalışan bayanlar, gençler dahil olmak üzere herkesin erkenden Köye dönmek zorunda kaldığı belitilerek saat 21:00'de de bir sefer daha istendi.

Yaşanan skandalla ilgili soruşturmanın sürdüğü sarhoş sürücünün ehliyetine el konulduğu öğrenilirken, Büyükşehir yetkililerinin ve Otobüsten sorumlu yetkililerin yaşanan skandal karşısında nasıl bir önlem alacağı merak konusu oldu.