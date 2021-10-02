Yok artık! Alanya’da bankları çaldılar

Edinilen bilgiye göre, hırsızlık olayı Mahmutlar Mahallesi, Barbaros Caddesi’nde yaşandı. Caddede bulunan 4 adet bankın üçü gece saatlerinde çalındı. Zemine beton ile sabitlenen bankların nasıl ve ne amaçla çalındığı merak konusu oldu. Bankların Alanya Belediyesi tarafından kaldırılmadığı öğrenildi.