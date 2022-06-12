Flaş HaberAlanya’da Ünlü Doktor Gözaltında
Yıllar Sonra Törene Damadıyla Katıldı…!
Alanya’nın efsane siyasetçisi Gara Şavkı lakaplı Şevki Türktaş’ın, yıllar sonra resmi bir törene damadıyla birlikte katılması dikkat çekti.
GÜNDEM 12.06.2022, 12:44 Meliha Yılmaz
Bir dönem Alanya’da aktif siyaseti ile dikkatleri üzerine çeken CHP’li Şevki Türktaş, Alanya Belediyesi’nin beton atma törenine MHP’den Meclis Üyesi olan ve geçen hafta Başkan Yardımcılığı görevine atanan damadı Fevzi Alaettinoğlu ile birlikte katıldı. Türktaş’ın uzun bir aradan sonra damadı ile törene katılması ise farklı yorumlara neden oldu. Vatandaşlar, ‘’Türktaş, uzun yıllar hiçbir resmi törene katılmazdı. Damadı başkan yardımcısı olarak atandıktan sonra sahalara geri döndü’’ dedi.
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