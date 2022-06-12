Yıllar Sonra Törene Damadıyla Katıldı…!

Bir dönem Alanya’da aktif siyaseti ile dikkatleri üzerine çeken CHP’li Şevki Türktaş, Alanya Belediyesi’nin beton atma törenine MHP’den Meclis Üyesi olan ve geçen hafta Başkan Yardımcılığı görevine atanan damadı Fevzi Alaettinoğlu ile birlikte katıldı. Türktaş’ın uzun bir aradan sonra damadı ile törene katılması ise farklı yorumlara neden oldu. Vatandaşlar, ‘’Türktaş, uzun yıllar hiçbir resmi törene katılmazdı. Damadı başkan yardımcısı olarak atandıktan sonra sahalara geri döndü’’ dedi.