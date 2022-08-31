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Yıldız Ankara Yolunda!

MHP eski Antalya Milletvekili ve MYK Üyesi Hüseyin Yıldız Ankara’ya gidiyor.

GÜNDEM 31.08.2022, 17:23 Mihriye Özkan
Yıldız Ankara Yolunda!

Yıldız, meşhur Alacabel’den fotoğraf paylaştı. Sosyal medya hesabından ‘Alacabel’den Herkese Selamlar’ mesajı veren Yıldız’ın kulislerde yeni yönetim listesini Genel Merkeze onaylatacağı konuşuluyor.

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