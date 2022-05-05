Yetkin, Kitabını İlk Başkan Şahin’e Takdim Etti

Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, “Alanya kültürünün yaşatılması ve yeni nesillere aktarılması konusundaki emekleri ile gönüllerde taht kuran, Emekli Öğretmen, Araştırmacı Yazar, Profesyonel Fotoğrafçı Haşim Hocam(Haşim Yetkin) yeni çıkardığı ‘Alanya Sofrası’ kitabını ilk olarak tarafımıza takdim ederek hoş bir sürpriz yaptı. Alanya’mızın zengin mutfağının ve kültürünün anlatıldığı, Alanya’mıza ait hatırlanmaya değer çok sayıda anının yer aldığı bu muhteşem eseri hazırlayan ve ilk kitabını da imzalayarak bana takdim etme nezaketi gösteren değerli büyüğüme teşekkür ediyorum.Bu önemli eserin gelecek kuşaklara olduğu kadar Alanya’mızda yaşamayı tercih eden 125’den fazla ülkeden 40 bini aşkın yerleşik yabancıya ve şehrimizi ziyaret eden yabancı dostlarımıza da ulaştırılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu düşüncelerden hareketle bu muhteşem eserin İngilizce ve Rusça gibi dillerde de çevrilmesi konusundaki talebimizi Haşim hocamıza ilettik. İnşallah en yakın zamanda bu projemizi hayata geçireceğiz. Alanya’mızın ekonomisi kadar önem verdiğimiz sosyal yaşamına da büyük katkıları olacağına inandığımız söz konusu eseri şehrimize kazandıran Haşim Hocamıza bir kez daha teşekkür ediyor, kendisine sağlık ve uzun bir ömür diliyorum. Her şey Alanya’mız için” ifadelerini kullandı.