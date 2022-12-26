Yeşilöz’de Feci Kaza: 1 Ölü
Alanya’da otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı feci kazada, otomobil sürücüsü Bilal Koçak hayatını kaybetti.
GÜNDEM 26.12.2022, 09:57 26.12.2022, 10:04 Meliha Yılmaz
Kaza, saat 23.20 sıralarında Yeşilöz Mahallesi’nde bulunan Aytemiz Dolum Tesisleri önünde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gazipaşa’dan Alanya istikametine seyir halinde olan Erkan S. idaresindeki 33 DPH 63 plakalı hafif ticari araç, Bilal Koçak (22) idaresindeki 07 ANP 658 plakalı otomobille çarpıştı. Yaşanan feci kazada otomobil parçalanırken, otomobil sürücüsü Bilal Koçak olay yerinde feci şekilde can verdi.
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