Yeşilçam'ın Ünlü İsmi Alanya'daydı
Antalya'da yaşayan Türk sineması ve Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden 'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı Coşkun Göğen, önceki gün Alanya'ya geldi.
GÜNDEM 09.12.2021, 09:31 09.12.2021, 09:44 Meliha Yılmaz
Cafe Conpanna'da vakit geçiren Coşkun Göğen, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Tiyatro Grubu oyuncularından Abdullah Öztürkçü ile beraberdi. Bol bol sohbet eden ikili, objektiflere de birlikte poz verdi.
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