Yeni müdür; Karaduman

Konaklı Hal Müdürü olan Karaduman’ın önümüzdeki günlerde Alanya Hizmet Müdürü olarak atanmasına kesin gözüylr bakılıyor. Siyasi kulislerde ve partililer Karaduman’ın görev yazısının en kısa zamanda yazılarak atamamın gerçekleşeceğini söylediler.