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Yeni müdür; Karaduman
Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimi’nin yeni müdürü Mustafa Karaduman oluyor.
GÜNDEM 24.11.2021, 18:40 Meliha Yılmaz
Konaklı Hal Müdürü olan Karaduman’ın önümüzdeki günlerde Alanya Hizmet Müdürü olarak atanmasına kesin gözüylr bakılıyor. Siyasi kulislerde ve partililer Karaduman’ın görev yazısının en kısa zamanda yazılarak atamamın gerçekleşeceğini söylediler.
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